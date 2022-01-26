İngiliz efsane John Terry'nin NFT projesi, Chelsea, Premier Lig ve UEFA tarafından soruşturmada

Chelsea, Premier Lig ve UEFA, efsane İngiliz defans oyuncusu John Terry tarafından sosyal medyada tanıtılan dijital sanat eserinin satışını araştırıyor.

John Terry kısa süre önce Chelsea'de gençlik gelişim performans merkezi çalışanı olarak göreve geldi. Ancak bu anlaşma Terry'nin sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıttığı NFT'lerin satışını içermiyor.

Eski futbolcunun maymun figürlü sanat eserlerinde Chelsea'nin logosunun, formalarının ve kupalarının kullanılması, UEFA, FA ve Premier Lig telif haklarını ihlal ediyor olabilir.

Ne söylendi?

Eski ve mevcut birçok futbolcu, Ape Kids Club aracılığıyla yürütülen projeye destek verdi ve kendilerine maymun avatarlar oluşturdular.

Ashley Cole, Willian, Reece James, Marco Verratti, Tammy Abraham, Ashley Cole ve Nigel de Jong gibi isimler projeye destek verenler.

UEFA konu hakkında, "UEFA fikri mülkiyet haklarının korunmasını önemsiyor ve bu konuya dair daha fazla soruşturma gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

NFT'ler tam olarak nedir?

NFT, Bitcoin gibi kripto para birimlerini de destekleyen blok zinciri teknolojisine dayalı dijital varlık.

Dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay doğrulanabilir varlıklara dönüştürüyor.

NFT'lerin gelişine kadar dijital sanat, Monet veya Picasso'nun bir başyapıtının sahip olduğu değere sahip değildi. Bunun nedeni, dijitalin bir düğmeye tıklanarak kolayca çoğaltılabilmesi ve orijinali ayırt etmeyi neredeyse imkansız hale getirmesi.

Ancak günümüzde NFT ile satılan görüntüler kendilerine ekli eşsiz bir dijital koda sahip. Böylece basitçe çoğaltılamıyor ve çalınamıyor.

Sacha Jafri, yazılımın bunu nasıl mümkün kıldığını açıklıyor: "Bir sanat eserini tarayan bir yazılım var. Taklit edilemez. Kesinlikle imkansız. Boş bir kağıt parçası ile başka bir boş kağıdı tararsanız, bunlar farklıdır, çünkü bu yazılım, arasındaki farkı tanıyor."

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