Ekonomik şartlar nedeniyle zorlanan Alex, faturalarını ödeyemeyince çareyi OnlyFans'ta buldu.

Futbol efsanelerinden birisi olan Matt Le Tissier'in gelini Alex Le Tissier, Covid-19 salgını döneminde faturalarını ödemekte zorlandı ve bunun üzerine OnlyFans'a katılmak zorunda kaldı.

Alex Le Tissier, Matt Le Tissier'in oğlu Mitch ile evli ve Covid-19 salgını çifti sert vurdu.

Mitch, ailesine bakmak için çalışmasını sürdürüyordu, ancak Alex'in de ev ekonomisine destek vermesi için iş hayatına atılması şarttı.

Ve Alex, tam da o noktada verdiği bir kararla sevdiklerinin hayatını değiştirdi.

Southampton efsanesinin gelini, dört çocuğunu geçindirmek için zorlu şartlarla mücadele ettikten sonra soyundu ve çıplak görüntülerini paylaştı.

OnlyFans'ta Alex'in içeriğini görüntülemek ne kadar?

Alex'in, verdiği müstehcen pozları görüntülemek isteyenler ayda 5 Dolar ödemek zorundalar.

Tissier'in gelini, ilk ayında 3 bin Sterlin kazanmasına rağmen yetişkin abonelik sitesine katılmanın göz korkutucu olduğunu söyledi.

Alex, başlangıçta zaman tünelinde çıplak fotoğraflar yayınlamayı reddetmişti.

Ancak, şimdi ödeme yapan abonelere özel görüntülerini daha rahat bir şekilde ifşa ediyor.

"Bu site hayatımı değiştirdi"

Tissier'in gelini; çevrimiçi profilinde şöyle diyor: "Hey, ben Alex Le Tissier!

"Bu site kelimenin tam anlamıyla hayatımı değiştirdi ve burada eğlenmeyi ve seni tanımayı seviyorum...

"Bana bütün gün ve gece mesaj atabilirsin ve her mesaja cevap vereceğim.

"Numaram ve çok daha fazlası için aylık ödeme yapabilirsiniz."

Alex, ilgi çekici paylaşımlarının ardından Babestation'dan teklif aldı ve daha fazla para kazanacağına dair bilgilendirildi.

Ve bunun üzerine İngiliz efsanenin gelini, OnlyFans'ın yanı sıra özel görüntülerini TV kanalında da göstermeyi kabul etti.

Kocası Mitch, aile bütçesine katkıda bulunan eşi Alex'in OnlyFans girişimini destekliyor.

İlk başta Alex sadece iki kız kardeşine ve birkaç arkadaşına bu tür bir girişimde bulunacağını söyledi.

Ancak, daha sonra sosyal medyadan da duyurarak bu kararını herkesle paylaştı.

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