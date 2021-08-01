İngiliz devinden Haaland operasyonu: 3 senelik imzanın detayları ortaya çıktı!

Norveçli yıldızın Dortmund'dan sonraki durağı merakla beklenirken, İngiliz basınından sürpriz bir iddia geldi.

Eski günlerine dönebilmek için transferde atağa kalkan önce Jadon Sancho'yu kadrosuna katan, ardından da Raphael Varane için gün saymaya başlayan Manchester United'ın Erling Haaland planı ortaya çıktı. Chelsea'nin de yakından ilgilendiği Norveçli golcüyü isteyen United'ın bu transfere zemin hazırlamaya çoktan başladığı öne sürüldü.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Dortmund forması giyen genç yıldızla daha öne Molde'de birlikte çalışan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile üç senelik yeni sözleşme imzalayan Manchester United yönetimi, bu durumun Haaland'ın tercihi konusunda kendilerine bir avantaj yaratacağına inanıyor.

Solskajer faktörü

Chelsea bu yaz kadrosuna katmak istediği Haaland için 150 milyon sterlinlik bonservis bedelini ödemekte zorlanırken, oyuncunun kontratındaki 2022 yazında 68 milyon sterline serbest kalma maddesi işleri tüm takımlar için karmaşıklaştırıyor. Solskjaer'in Haaland ile olan yakın ilişkisi bu transferde İngiliz ekibinin elini güçlendiriyor.

Haaland'ın bir dönem Manchester City forması da giyen babası Alf-Inge daha önce yaptığı açıklamada Solskjaer'in görevden alınması ihtimalini göz önünde bulundurmuş ve Haaland'ın hiçbir fikir sahibi olmadığı bir teknik direktörle birlikte Manchester United'da oynamasına sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

Haaland gibi Norveçli olan Solskjaer'in sözleşmesini üç yıl uzatması, bu konuda Haaland ve ailesini rahatlatabilir gibi görünüyor.

Dortmund'daki ilk tam sezonunda 41 maçta 41 gol atan Haaland, Premier Lig takımlarının yanı sıra Real Madrid ve Barcelona gibi İspanyol kulüplerinin de radarında yer alıyor. Dortmund'un önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle transferde aceleci davranmayan Haaland'ın gelecek sezonda da Alman ekibinde oynaması bekleniyor.

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