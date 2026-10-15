Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong'un geleceği, zaman geçtikçe daha fazla soru işareti doğurmaya başladı.

Sport gazetesi, rehabilitasyon programının son aşamasını tamamlamaya yaklaşan de Jong'un karmaşık bir durumla karşı karşıya olduğunu, zira takımın orta sahasındaki rekabetin oyuncunun rolünü büyük ölçüde azaltma tehdidi taşıdığını belirtti.

Ayrıca de Jong'u kadrosuna katmakla ilgilendiğini gösteren en önemli iki kulüp olan Manchester United ve Chelsea, oyuncuyu transfer etme girişimlerinden geri adım attı.

"TeamTalk" sitesinin aktardığına göre Manchester United ve Chelsea, şu an için Frenkie de Jong'u transfer etmeyi önümüzdeki kış transfer döneminde bir öncelik olarak görmekten vazgeçti.

Son dönemdeki sakatlık geçmişi ve fiziksel hazırlığını koruyabilme kabiliyetine dair kuşkular, iki kulübü de planlarını yeniden gözden geçirmeye itti. Bu durum, Hollandalı oyuncunun sonunda Barcelona'dan ayrılmayı düşünmeye karar vermesi halinde elindeki alternatifleri sınırlıyor.

Sportif durumu da kolay görünmüyor; çünkü teknik direktör Hansi Flick'in orta sahada çok sayıda seçeneği var ve bu bölgede kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Pedri, Rodri, Gavi, Marc Bernal, Fermin Lopez ve Dani Olmo'nun yanı sıra başka oyuncuların da bulunması, de Jong'un ilk 11'deki yerini geri kazanma şansını son derece zorlaştırıyor.

Nitekim Alman teknik adam, Hollandalı oyuncunun potansiyelinden yararlanmak için alternatifler aramaya başladı bile. Son antrenmanlarda Flick, Frenkie'yi stoper pozisyonunda denemeye başladı; bu, oyuncunun kariyerinin önceki dönemlerinde de görev yaptığı bir pozisyon ve arkadan oyun kurma becerisi burada son derece faydalı olabilir.

Bu olasılık, orta sahadaki oyuncu yoğunluğunun yanı sıra sezon boyunca bazı sorunlar yaşayan savunma hattında çözüm bulma ihtiyacının gölgesinde ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, bunun belirli bir maç ya da duruma özgü geçici bir tercih mi, yoksa oyuncunun pozisyonunun kalıcı olarak değiştirilmesi mi olduğu hâlâ net değil.

De Jong'un Barcelona ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu an itibarıyla temel hedefi, fiziksel kondisyonunu tamamen geri kazanıp müsabakalara dönmek.

Ancak tablo büyük ölçüde değişti; oyuncu artık geçmiş sezonlarda sahip olduğu temel rolü garanti edemiyor ve ayrılık için uygun, cazip bir adres bulma şansının da azaldığı görülüyor.

Tüm bunlara karşın Frenkie her zaman Barcelona'da kalmak istedi ve şimdiye kadar tutumunu değiştireceğine dair hiçbir işaret vermedi. Aksine, niyeti mevcut durumu kendi lehine çevirmek; sonunda ilk 11'deki yerini kapabileceğine inanıyor.