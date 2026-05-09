Joshua Zirkzee, Cumartesi günü İngiltere'de yine sert eleştirilere maruz kaldı. Hollandalı forvet, Michael Carrick tarafından Manchester United'ın Sunderland deplasmanında nadir bir şekilde ilk 11'de sahaya sürüldü, ancak 0-0 biten golsüz beraberlikte fark yaratamadı. Maçın ardından İngiliz medyası, altı kez Hollanda Milli Takımı forması giyen oyuncu hakkında oldukça sert yorumlarda bulundu.

Benjamin Sesko'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması üzerine Zirkzee, Aralık ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer alma şansı yakaladı. Ancak forvet bu fırsatı değerlendiremedi. Manchester United son derece sönük bir maç çıkardı ve ilk şutunu ancak uzatma dakikalarının sonlarında atabildi. Zirkzee 65. dakikada oyundan alındı.

The Telegraph, Hollanda milli takım oyuncusunun performansına ilişkin yıkıcı bir sonuca varıyor. Gazete, maçın “Zirkzee için United’da perdenin kesin olarak indiği an gibi hissettirdiğini” yazıyor. Medyaya göre forvet hiçbir zaman tehlikeli görünmedi ve topu elindeyken neredeyse hiç ikna edici bir hava yaymadı.

The Athletic de forveti eleştirmekten geri durmuyor. Medya kuruluşu, Zirkzee'nin "mükemmel bir fırsatı tamamen kaçırdığını" belirtiyor ve bu konuda geçişlerdeki birçok dikkatsiz anı işaret ediyor. Özellikle ikinci yarıdaki bir atak dikkat çekti; umut vaat eden bir dört karşı üç pozisyonunda, Bruno Fernandes veya Amad Diallo gibi takım arkadaşlarına pas vermek yerine bir rakibe pas attı.

The Athletic'e göre Manchester United, önümüzdeki yaz transfer bütçesini artırmak için forvet için gelen teklifleri dinleyecek. "Bu maç, en azından ilgilenen kulüplere yönelik tanıtım videosunda kullanılmayacak," diyor yayın organı alaycı bir tonda.

Manchester Evening News, Zirkzee'ye 4 puan vererek onu tüm United oyuncuları arasında en düşük notu alan isim yaptı. Bölgesel yayın organı, oyuncunun topu neredeyse hiç tutamadığını belirtiyor ve onun “Manchester United için kalıcı bir rol üstlenebilecek yoğunluk ve kaliteden yoksun” olduğunu yazıyor.

The Sun da Zirkzee'ye ağır bir yetersizlik notu verdi. Tabloid gazete, Hollandalı oyuncuyu derin forvet olarak "neredeyse görünmez" buldu ve gelecek sezon yedek kulübesinden ilk hücum seçeneklerinden biri olmasının imkansız olduğu sonucuna vardı. Ayrıca, çok fazla mesafe katettiği ancak hücum oyununa neredeyse hiç etki edemediği vurgulandı.

GOAL, oyuncu değerlendirmelerinde belki de en sert olanı. Medya kuruluşu, Zirkzee'ye 3 puan verdi ve gelecek sezon için “acı verici bir deneme”den bahsetti. GOAL'a göre, top sürekli ayağından sekti ve United'daki yedek rolü sırasında “ritmini tamamen kaybettiğini” gösterdi.