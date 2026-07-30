İngiliz basını, Newcastle’daki Hollandalıyı yerden yere vurdu ve Sean Steur konusunda görüş birliğine vardı

Sven Botman, Bristol City ile Newcastle United arasında oynanan hazırlık maçının ardından Britanya basınında sert şekilde eleştirildi. Stoper, 4-1’lik yenilginin ardından peş peşe çok düşük notlar aldı.

Bristol City, sahasında Newcastle ekibine karşı fazla güçlü çıktı. Sam Greenwood, 25. dakikada doğrudan serbest vuruştan ağları bularak skoru açtı.

Dört dakika sonra Botman, Lorent Tolaj karşısında çocukça denebilecek kadar kolay geçildi ve Tolaj topu sakin bir şekilde köşeye bıraktı. Newcastle cephesi serbest vuruş bekledi, ancak karar çıkmadı.

Devre arasının hemen ardından Max Bird, The Magpies’i 3-0 geriye düşürdü, sonrasında konuk ekip Harvey Barnes ile skoru 3-1’e getirdi.

Sonuç olarak bu da Eddie Howe’un takımı için yeterli olmadı. Bitime on dakika kala Sam Bell topu kalenin önüne sert gönderdi. Botman ortayı uzaklaştırmak istedi, ancak topa yanlış vurdu ve meşin yuvarlak Nick Pope’un arkasında kaldı: 4-1.

Yerel basın, stoperin performansına övgüden çok uzaktı. Shields Gazette, “Hollandalı için bir kâbus. Üç pozisyonda da kötü göründü ve hatta dördüncü golü de kendi kalesine attı” diye yazdı ve performansına 2 verdi.

The Newcastle Chronicle da Ajax ve sc Heerenveen’in de aralarında bulunduğu kulüplerin eski oyuncusuna oldukça sert yüklendi. “Tolaj’ın golünde çok kolay geçildi ve Bird’ün golünde çok yavaş tepki verdi. Pastanın üzerindeki krema olarak bir de kendi kalesine attı: 3.”

Sean Steur ise övgü alabildi. The Chronicle ona 7 verdi: “Yaşından çok daha olgun oynuyor (18). Bu maçta övgüyü hak eden tek isim.”

“İlk yarıda birkaç çok güzel top kontrolü ve pas. İkinci yarıda ise etkisi kalmadı, ama bu maçtan çok şey öğrenmiş olacaktır. Her hâlükârda Newcastle, kulübe yeni gelmiş 18 yaşındaki bir oyuncuya bel bağlamamalı” diye yazdı Shields Gazette.