İngiliz basını, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinde bir Hollandalı oyuncunun başarısız olduğunu belirtiyor

Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile oynadığı rövanş maçında sürpriz bir sonuç elde edemedi. Anfield'da The Reds, ilk maçta aldığı 2-0'lık geriye düşüşü telafi edemedi ve yine 0-2 mağlup oldu. Çeşitli İngiliz medya kuruluşları, bu maçta özellikle bir Hollandalı oyuncunun hayal kırıklığı yarattığı sonucuna varıyor.

The Daily Express, diğer birçok medya kuruluşu gibi, Jeremie Frimpong'un performansına oldukça eleştirel yaklaşıyor. Hollandalı sağ bek, Frimpong'un özellikle savunma konusunda işini yapamadığını gören medya kuruluşu tarafından 5 puan aldı.

Diğer iki Hollandalı ilk 11 oyuncusu, Ryan Gravenberch ve Virgil van Dijk, biraz daha iyi bir değerlendirme aldı. Medya, özellikle ilk yarıda açılış golü için büyük bir fırsat yakalayan Liverpool kaptanının performansından övgüyle bahsetti. "Bu sezon henüz en iyi formunda olmasa da, Hollandalı oyuncu zirveye yakın görünüyordu" şeklinde bir sonuca varıldı.

The Mirror da eski Leverkusen savunmacısının performansına iyi sözler sarf etmiyor. Medya kuruluşu, Frimpong'un performansını "sezonun en kötü maçlarından biri" olarak nitelendirerek ona 4 puan verdi. Gravenberch ve Van Dijk hakkında ise yayın organı oldukça olumlu. The Mirror, orta saha oyuncusunun "maç içinde geliştiğini" gördü ve "ikinci yarıda büyük bir etki yarattığını" belirtti.

Frimpong, GOAL'da da yumuşak bir değerlendirme alamadı. 25 yaşındaki defans oyuncusu, onların deyimiyle "felaket bir performans"ın ardından 3 puan aldı. GOAL'un açıklamasında, "İlk yarıda defalarca topu kaybetti. Bu yüzden devre arasında oyundan alındı" denildi.

Olumsuz eleştirilere rağmen, Frimpong eleştiriye maruz kalan tek oyuncu değil gibi görünüyor. Uzun süren sakatlık döneminin ardından nihayet ilk 11'de yer alan Alexander Isak da İngiliz medyasında sert eleştirilere maruz kalıyor.

The Daily Express, İsveçli oyuncunun oynadığı 45 dakikada "hiçbir katkı sağlamadığını" belirtti. Forvet oyuncusuna 3 puan verildi. The Mirror ise 4 puan vererek biraz daha yumuşak davrandı, ancak Slot'un 26 yaşındaki forveti ilk 11'de oynatma kararını "tuhaf bir karar" olarak nitelendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle, Slot ve ekibi için kupa kazanma şansı kesin olarak ortadan kalktı. Ancak Slot, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu sürdürmek için sezonun son maçlarında takımını motive etmek zorunda kalacak. The Reds şu anda beşinci sırada yer alırken, altıncı sıradaki Chelsea'ye dört puan fark atmış durumda.