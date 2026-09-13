İngiliz basını, Liverpool’un Fulham ile 0-0 berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan maçın ardından Ryan Gravenberch hakkında sert bir hüküm veriyor. Hollandalı orta saha oyuncusu, cumartesi günü bir saatlik oyunun ardından teknik direktör Andoni Iraola tarafından kenara alındı.

Iraola, Gravenberch’i henüz ilk 11 oyuncusu olarak görmüyor. Eski Ajaxlı, hafta ortasında Atlético Madrid karşısında oyuna sonradan girerken, birkaç gün sonra Fulham ile oynanan iç saha maçında da Gravenberch yine 90 dakikayı tamamlayamadı.

Liverpool Echo, Fulham karşısındaki performansı için Gravenberch’e 4 verdi. “Nerede koşması gerektiğini pek bilemedi ve takım arkadaşları tarafından sık sık pas geçildi. Ayrıca Gravenberch oldukça ağır göründü. Onun adına endişe verici bir öğleden sonra.”

The Athletic şu sonuca vardı: “Yeni bir ivme yaratma çabasıyla Iraola, Ryan Gravenberch’e sezonun açılış haftasından bu yana ilk kez ilk 11’de şans verdi. Ancak Mart ayında altı yıllık yeni sözleşme imzalayan Hollandalı, Arne Slot döneminin sonlarına doğru onu zorlayan kötü gidişatı hâlâ üzerinden atabilmiş değil.”

“Gravenberch, basit bir top kaybının ardından moralsiz şekilde başını sallarken özgüvensiz göründü. 31 pasının 24’ünü tamamladı (yüzde 77) ve girdiği yedi ikili mücadelenin dördünü kazandı (yüzde 57)”, İngiltere’de forma giyen Hollandalı hakkında yapılan sert değerlendirme böyleydi.

Daily Express de Gravenberch karşısında şaşkına döndü. “2024/25 şampiyonluk yılındaki seviyesine aslında bir daha hiç gerçekten ulaşamadı ve bu maçta da zaman zaman çok zorlandı. Bu yüzden bir saatin ardından oyundan alındı.”

Gravenberch, bu sezon Premier League’de dört maçta 183 dakika oynadı. Ayrıca Iraola, Şampiyonlar Ligi’nin açılış maçında Atlético karşısında ona 21 dakika verdi.