İngiliz basını, Liverpool’un Fulham ile 0-0 berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan maçın ardından Ryan Gravenberch hakkında sert bir hüküm verdi. Hollandalı orta saha oyuncusu, cumartesi günü bir saatlik oyunun ardından teknik direktör Andoni Iraola tarafından kenara alındı.

Iraola, Gravenberch’i henüz ilk 11 oyuncusu olarak görmüyor. Eski Ajaxlı oyuncu, hafta ortasında Atlético Madrid karşısında oyuna sonradan dahil oldu ve birkaç gün sonra Fulham ile oynanan iç saha maçında da Gravenberch yine 90 dakikayı tamamlayamadı.

Liverpool Echo, Fulham karşısındaki performansı için Gravenberch’e 4 verdi. ''Nerede koşması gerektiğini pek bilemedi ve takım arkadaşları tarafından sık sık pas opsiyonu olarak kullanılmadı. Ayrıca Gravenberch son derece yavaş göründü. Onun adına endişe verici bir öğleden sonraydı.''

''Yeni bir kıvılcım yaratma çabasıyla Iraola, Ryan Gravenberch’e sezonun açılış haftasından bu yana ilk kez ilk 11’de şans verdi. Ancak mart ayında yeni altı yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı, Arne Slot döneminin sonlarına doğru kendisini zorlayan kötü gidişattan hâlâ çıkabilmiş değil'', sonucuna vardı The Athletic.

''Gravenberch, basit bir top kaybının ardından moralsiz şekilde başını sallarken özgüvensiz göründü. 31 pasının 24’ünü tamamladı (yüzde 77) ve yedi ikili mücadelenin dördünü kazandı (yüzde 57)'', İngiltere’de forma giyen Hollandalı hakkındaki sert değerlendirme böyle yapıldı.

Daily Express de Gravenberch’ten etkilenmedi. ''2024/25 şampiyonluk sezonundaki seviyesine aslında bir daha hiç gerçekten ulaşamadı ve bu maçta da zaman zaman çok zorlandı. Bu nedenle bir saatin ardından oyundan alındı.''

Gravenberch, bu sezon Premier League’de dört maçta 183 dakika süre aldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’ndeki açılış maçında Atlético karşısında Iraola’dan 21 dakika aldı.