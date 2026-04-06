İngiliz basını, Liverpool'da Arne Slot için oldukça endişe verici bir gelişme olduğunu belirtiyor: "Bazı oyuncular..."

Daily Mail'in de belirttiği gibi, Arne Slot Liverpool'da çok zor bir dönemden geçiyor. Kırmızılar, Cumartesi günü Manchester City'ye karşı FA Cup'ta son derece acı bir şekilde elendi (4-0), ancak Liverpool, kapıda bekleyen Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde acilen bir dönüş yapmalı.

Daily Mail, "Slot şu anda kovulma tehlikesiyle karşı karşıya" diye başlıyor. "Sezonun sonu yaklaşırken, Liverpool'un düşüşü beklenenden daha da ileri gitti. Bu durum Cumartesi günü Manchester City maçında bir kez daha ortaya çıktı."

“Bazı oyuncular artık futboldaki temel şeyleri tutarlı bir şekilde yapmaya istekli ya da muktedir değildi. Ve bunun sorumlusu Slot’tur. Bir menajer olarak bu aşamaya geldiğinizde, bir sonraki adım genellikle valizlerinizi toplamaktır,” diye yazıyor ölümcül sonuç.

Slot, cumartesi günü maçın hemen ardından İngiliz basını tarafından oyuncularının azim eksikliğiyle yüzleştirildi. “Sadece gollere bakarsanız, takip edilmeyen koşular, engellenmeyen ortalar, kazanılmayan kale önü mücadeleleri görüyorsunuz, o zaman tamamen haklısınız,” diye yanıtladı Hollandalı teknik adam.

Ve bu yüzden İngiliz medyası, Slot için tek bir çıkış yolu olduğunu düşünüyor: Çarşamba günü Paris'te oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bir sonuç almak. “Slot şu anda kişisel ‘tehlike bölgesinde’ bulunuyor ve kendini ancak Çarşamba günü için bu oyunculara bir doz inanç, enerji, özgüven ve saf irade aşılamanın bir yolunu bulursa kurtarabilir.”

Liverpool Çarşamba gününe pek de güvenle bakmazken, PSG ise Cuma günü mükemmel bir son hazırlık maçı çıkardı. Evinde Toulouse'u 3-1'lik skorla rahat bir şekilde mağlup etti. Ousmane Dembélé, Paris ekibinin en göze çarpan ismi oldu; bu nedenle Virgil van Dijk'ı onu durdurmak için yine çok zorlu bir görev bekliyor.