İngiliz basını, Leipzig karşılaşmasında iyi bir maç çıkaran Ozan Kabak'ı övdü

Kötü geçen Leicester mücadelesinden sonra Leipzig karşılaşmasında oldukça iyi oynayan Ozan Kabak, İngiliz basınına göre sınıfı geçti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün gece Leipzig'i Büdapeşte'de 2-0 mağulp eden Liverpool'da, Türk savunmacı Ozan Kabak'ın performansı oldukça beğenildi.

Liverpool formasıyla ikinci kez sahada olan milli futbolcu, İngiliz basınından geçer not almayı başardı. Maç boyunca stoperdeki partneri Henderson ile uyumlu bir ikili olan Ozan, özellikle sakinliğiyle övüldü.

"Ozan Kabak, Leipzig karşısında sakin ve agresifti"

Independent gazetesinde Ozan Kabak'ın performansını yorumlayan İngiliz yazar Melissa Reddy, genç oyuncunun Leicester maçına göre daha rahat oynadığını vurguladı: "Ozan Kabak, Leipzig karşısında sakin ve agresifti. En fazla top kazanan oyuncuydu. İkili mücadelelerin yüzde 78'ini kazandı. Daha rahat görünüyordu."

Independent'tan bir başka yazar Lawrance Ostlere ise, Ozan Kabak'a 8 puan vererek milli futbolcunun oyununun seviye atladığının altını çizdi: Leicester City'ye karşı Premier Lig'deki ilk maçında olduğundan çok daha dengeli görünen genç Türk savunmacıdan, çok geliştirilmiş bir performans."

"En iyi savunma performansıydı"

Matthew Cooper - Daily Star: Övgülerin çoğu yeni transfer Ozan Kabak'a yapılmalı. Sakinliğini korudu. Livepool, Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in olmadığı maçlar arasında en iyi savunma maçını Ozan Kabak'ın yer aldığı Leipzig karşısında oynadı. Jürgen Klopp'un Şampiyon Ligi'nde devam edebilmesi için Ozan Kabak'ın elinden gelenin en iyisini yapması gerekecek.

"Cumartesi günü hayalet görmüş gibiydi"

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Leicester City karşılaşmasında, Ozan Kabak'ın yaptığı hatayı vurgulayan Daily Mailly gazetesi yazarı Dominic King, dün akşamki performansın Ozan Kabak'ı kendine getireceğine inanıyor: Ozan Kabak, cumartesi günü bir hayalet görmüş gibi görünüyordu, ancak bu performans sinirlerini yatıştırmaya yardımcı olacak.

Jürgen Klopp: Ozan Kabak'ın duruşu çok iyiydi

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp ise, maçın ardından yaptığı açıklamada Ozan Kabak'ın oyununu beğendiğini ifade etti. Alman menajer, Ozan'ın Bundesliga tecrübesine değinerek, "Schalke 04'te uzun zaman geçirdikten sonra takımda yeniydi ama duruşu iyiydi. Performansından çok memnunum"sözlerini sar ederek, milli oyuncuya moral aşıladı.

Büyük resim

Leicester City maçında yenilen hatalı golün ardından Ozan Kabak'ın üst seviyede böyle bir oyun çıkarması, genç oyuncuyu mental anlamda güçlendirecek. Maçın oyuncusu seçilen Ozan, artık daha özgüvenli ve kendinden emin.

Ozan, cumartesi günü Anfield Road'da Everton ile oynanacak Merseyside derbisine hazır.