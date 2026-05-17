İngiliz basını, kaybedilen FA Cup finali sonrasında Jorrel Hato konusunda büyük bir fikir birliği içinde

Jorrel Hato, Cumartesi akşamı ve Pazar sabahı İngiliz basınına övgüler yağdırdı. Chelsea’nin savunma oyuncusu, Manchester City ile oynanan FA Cup finalinde (0-1 mağlubiyet) başarılı bir performans sergiledi.

Maçın ilk yarım saatinde Manchester City, Erling Braut Haaland ile skoru açacak gibi görünüyordu. Ancak gol, asist yapan Matheus Nunes'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle iptal edildi. İlk yarı bitmeden Haaland'ın şutu Robert Sánchez tarafından ustaca kurtarıldı.

Chelsea ikinci yarıya daha iyi başladı, ancak bu durum Londralılar için büyük fırsatlar yaratmadı. Manchester City için ise maçın bitimine 15 dakika kala nihayet gol geldi. Semenyo, Haaland'ın alçak ortasını arka ayağının yanından ağlara gönderdi: 0-1.

Mağlubiyete rağmen Hato, İngiliz medyasında eleştirilerden uzak kaldı. Sky Sports ona 6 puan verdi. “Savunmada çok iş yaptı ve ara sıra iyi bir şekilde ileriye çıktı. Fazla hata yapmadı.”

GOAL ve Football London da ona 6 puan verdi. “Defansda çok sağlamdı. Başlangıçta Semenyo ile biraz zorlandı, ancak maç ilerledikçe kendini buldu,” diye yazdı ilk bahsedilen medya kuruluşu.

The Mirror ve yerel Chelsea Chronicle daha da olumluydu. Ajax'ın eski savunma oyuncusuna performansı için 7 puan verdiler.

“Chelsea’nin en iyi oyuncularından biriydi. Bu sezon gerçekten çok iyi bir gelişme gösterdi,” diye yazdı Chelsea Chronicle.

The Guardian ise, henüz yirmi yaşındaki savunmacının ceza sahasında Abdukodir Khusanov tarafından itilmesinin ardından penaltı kazanabileceğini belirtti. Ancak görevli hakem bu görüşe katılmadı. Bununla birlikte, bu gazete Hato'ya karşı daha eleştirel olan tek yayın organı oldu ve ona 5 puan verdi.