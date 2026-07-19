İngiliz basını, Fransa - İngiltere maçında yaşanan 4-6'lık muhteşem skorun ardından milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'i yerden yere vuruyor

Fransa’ya karşı elde edilen muhteşem 4-6’lık galibiyete ve bununla birlikte İngiltere’nin Dünya Kupası’nda üçüncü sırada yer almasına rağmen, Thomas Tuchel İngiliz medyasında eleştirilerin hedefi haline geldi. Zira, teselli finalinde sergilenen çekici ve hücum odaklı taktik, Arjantin’e karşı oynanan (kaybedilen) yarı final maçında da temel alınmalıydı, diye düşünülüyor.

Tuchel şimdi bu nedenle eleştiriliyor. Genel kanı, takımın yarı finalde Fransa maçındaki gibi oynamış olsaydı, İngiltere’nin finale çıkma şansı olabileceğiydi. BBC, “Arjantin karşısında bu hücumcu niyetler neredeydi?” diye soruyor.

“Özellikle Bukayo Saka’nın iyi performansı, onun neden yarı finalde oynamasına izin verilmediğini sorgulatıyor. Tuchel, Arjantin karşısında defansif değişiklikler yapmaya karar verirken, bu maçta durum hiç de öyle değildi.”

“Önde olduğun zaman savunmak yerine hücum edersen ne olur, Thomas?”, diye Daily Mail de konuyu daha da keskinleştiriyor. “Bu durum taraftarlar arasında sadece daha fazla pişmanlık ve öfkeye yol açıyor.” ESPN de teselli maçı ile yarı final arasında büyük bir fark görüyor: “Takımı 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya sürmesi, kanat oyuncularından en iyi verimi aldı ve bu sayede Fransa, geçiş anlarında defalarca şaşırdı.”

Sky Sports, Tuchel’in üçüncü sıraya rağmen başarısız olduğunu düşünüyor. Medya kuruluşu, bu nedenle Tuchel’in pozisyonunun baskı altında olduğu sonucuna varıyor. “İngiltere milli takım teknik direktörü, gerçekten önemli olan anda başarısız oldu ve bu, onun göreve getirilme amacının tam tersi. Saka’nın Arjantin maçında ilk 11’de yer almamasının ardından, yarı finali tamamlamak için defansif bir yaklaşım benimsedi. Bu, tamamen ters tepti.”

The Sun da Tuchel’in yarı finalde Saka’yı yedek kulübesine oturtma kararını sert bir şekilde eleştiriyor. “Tüm İngiltere onun sakat olduğunu varsayıyordu, ancak Saka maçtan sonra formda olduğunu ve oynamak istediğini açıkladı. Bu durum Tuchel üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.”

İyi bir maç olmasına rağmen hâlâ hayal kırıklığı hakim. “İngiltere nihayet bir dünya şampiyonu gibi oynadı, ancak şampiyonluk çoktan kaybedilmişti. Kafa karıştırıcı, kaotik bir maçta altın madalya kazanmak yerine bronz madalyayı elde ettiler.”