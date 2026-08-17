İngiliz basını, Cody Gakpo’daki büyük değişimi görüyor ve Liverpool’a tavsiyede bulunuyor

Cody Gakpo, pazar günü Liverpool formasıyla büyük etki yarattı. Hollanda Milli Takımı'nın hücum oyuncusu, 2-0 kazanılan Como hazırlık maçında takımına önemli katkı sağladı. İngiliz basını, Eindhoven doğumlu oyuncuyu performansından dolayı övgüye boğdu.

Gakpo, maçın 22. dakikasında Anfield'ı ayağa kaldırdı. Jeremie Frimpong'un pasında topu alan oyuncu, sol ayağıyla kontrol etti ve aynı “zayıf” ayağıyla kalecinin yanından ağlara gönderdi.

Liverpool'un ikinci golünde de Gakpo'nun büyük payı vardı. PSV'nin eski oyuncusu, topu yerden ceza sahası önüne çevirdi ve ardından Jérémy Jacquet tamamladı.

Bunlar, Gakpo'nun The Reds formasıyla son anları olmuş olabilir. Zira oyuncu, kendisini kadrosuna katmak isteyen Tottenham Hotspur ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Tottenham şimdi, Londra'ya taşınmak isteyen Gakpo için 70 milyon euroluk teklif yaptı. Liverpool ilk teklifi reddetti, ancak transfere tamamen kapalı değil.

Ancak pazar günkü maçın ardından İngiliz basını, kulübün Gakpo'yu gerçekten satıp satmaması gerektiğini sorguluyor. “Gakpo, Liverpool'a onu satmaları hâlinde neleri kaybedeceklerini hatırlatıyor...”, diye yazdı The Mirror.

This is Anfield da Gakpo'nun takımda kalmasını istiyor. “Şu anda, tıpkı Jürgen Klopp döneminde olduğu gibi, daha proaktif bir takımda biraz daha içe kat ederek oynuyor. Onu elde tutmak aslında son derece mantıklı. Bu takıma mükemmel uyuyor”, diye yazdı taraftar mecrası.

Yerel Liverpool Echo da aynı şekilde etkilendi. “Sol kanatta yine güçlü bir performans sergiledi: açılış golü fırsatını özgüvenle değerlendirdi, yüksek enerji ve agresiflik ortaya koydu, ardından da ikinci golün hazırlayıcısı oldu.”