Infinito Sinner: Zverev’i yenerek unvanını korudu, Wimbledon yine onun

Jannik Sinner yine Wimbledon'un kralı. Dengeli geçen final maçında, dünya bir numarası Alman Alexander Zverev'i dört sette mağlup ederek kariyerinin beşinci Grand Slam şampiyonluğunu kazandı: Centre Court'ta, ilk seti tie-break'te 6-7(7) ile kaybettikten sonra geri dönüş yaparak, 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4'lük skorla ve üç saatten fazla süren mücadelenin ardından zafer elde etti.





Londra’da üst üste ikinci kupasını, Prens William’ın, Dustin Hoffman gibi Hollywood yıldızlarının ve Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi ile CONI Başkanı Luciano Buonfiglio’nun temsil ettiği İtalyan spor dünyasının önde gelen isimlerinin gözleri önünde kazandı.





Sinner, Açık Çağ’da Wimbledon’u iki yıl üst üste kazanmayı başaran onuncu tenisçi oldu. Ondan önce bunu sadece Rod Laver, Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer ve Novak Djokovic gibi efsaneler başarmıştı. Zverev’i yenerek Sinner, dört Grand Slam turnuvasında 100. galibiyetine ulaştı.





















Bir Grand Slam şampiyonluğunun kazanıldığı aynı gün içinde bu başarıyı elde eden tek isim, 2012 ABD Açık’ta Andy Murray’di. Güney Tirol’lu tenisçi için bu, 2024 ve 2025 Avustralya Açık, 2024 ABD Açık ve 2025 Wimbledon’dan sonra beşinci Grand Slam zaferi oldu. Aynı zamanda, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid ve Roma’daki Masters 1000 turnuvalarının ardından 2026’daki altıncı şampiyonluğu oldu. Tam anlamıyla hakimiyet kurduğu bir sezon. Zverev ile oynanan final, tenis mücadelesinin yanı sıra bir sinir savaşına da sahne oldu. Roland Garros’taki zaferinin ardından üst üste ikinci Grand Slam finaline çıkan Alman oyuncu, yıkıcı servisi ve her zaman agresif tavrıyla desteklenerek muhtemelen çim sahadaki en iyi maçını oynadı. Ancak Sinner bir kez daha onu yenmenin anahtarını buldu: Bu, Zverev’e karşı üst üste onuncu galibiyeti oldu; Zverev ise ikili karşılaşmalarda 5-10 geride kaldı.