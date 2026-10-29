Asya Futbol Konfederasyonu'nun koridorlarını sarsan krize dair şaşırtıcı bir gelişmede, Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin Hüseyin, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın başkanı Gianni Infantino'yu Asya Futbol Konfederasyonu kongresini siyasi amaçlarla kullanmakla doğrudan suçlamasından günler sonra, Asya Futbol Konfederasyonu tarafından yürütülecek herhangi bir yargı incelemesine tam anlamıyla iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Prens Ali, geçen hafta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Asya Futbol Konfederasyonu'nun olağanüstü kongresinin ardından geniş yankı uyandıran bir tartışma başlatmıştı. Söz konusu kongrede Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, Infantino'nun FIFA başkanlığına yeniden seçilmesine tam desteğini açıklamıştı.

Toplantının ardından Prens Ali sert bir saldırı başlatarak, delegelerin konuşmasına, soru sormasına veya herhangi bir konuyu tartışmasına izin verilmediğini iddia etti ve kongrenin son gününü "Gianni Infantino'nun kışkırtmasıyla tamamen siyaset" olarak nitelendirdi.

Asya cephesinden gelen yanıt geçen salı günü kararlı oldu. Konfederasyon resmi bir açıklamada, Prens Ali veya üye federasyonları temsil eden herhangi bir kişinin kongre sırasında herhangi bir açıklama yapma talebinde bulunmadığını teyit etti; zorlama, tehdit veya rüşvetle ilgili ciddi iddiaların güvenilir delillerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Prens Ali'nin açıklamalarını incelenmek üzere ilgili yargı organlarına havale ettiğini duyurdu.

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Gecikmiş açıklama

Krizi yatıştırma girişimi olarak Prens Ali, çarşamba akşamının geç saatlerinde "X" üzerinden bir açıklama yayımladı ve şunları söyledi: "Asya Futbol Konfederasyonu'na ve onun yargı organlarına saygı duyuyorum ve herhangi bir işlemde tam anlamıyla iş birliği yapacağım."

FIFA yönetimini her zaman eleştirmiş olan Prens Ali, Ürdün Federasyonu'nun FIFA başkanlık seçimlerinde FIFA tüzüğünün öngördüğü şekilde bağımsız olarak oy kullanacağını teyit etti ve önceki paylaşımının oy kullanma sürecini açıklamayı ve futbol yönetiminde şeffaflığın önemini vurgulamayı amaçladığını belirtti.

Açıklamasında şunları ekledi: "Son cümle, tüm futbol ailesinin ortak olduğu bir ilkeyi ifade ediyor: hiçbir seçim zorlamaya, tehdide veya rüşvete açık olmamalıdır ve ben bu ilkeyi destekliyorum. Bu bir ilke beyanıydı, herhangi birine yönelik bir suçlama değil." Prens Ali, konu incelenmeye devam ettiği sürece ek bir yorumda bulunmayacağını vurguladı.

Bu tırmanma, 2016 yılından bu yana FIFA başkanlığını yürüten Infantino'nun, terk edilen tartışmalı öneri olan FIFA müsabakalarındaki bir hissenin satışına ilişkin teklifi için özür dilemesinin ardından gelecek mart ayında yeniden seçilmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Asya Futbol Konfederasyonu'nun Infantino'ya verdiği mevcut destek, yalnızca üç ay önce aynı teklifle ilgili Uluslararası Futbol Federasyonu'nu "güvenin esaslı ihlali" ile suçladığı tutumundan keskin bir dönüşü temsil ediyor.