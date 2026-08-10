Gianni Infantino'ya karşı Avrupa'daki öfkenin genişlemesine ve FIFA başkanlığından ayrılmasını isteyen seslerin artmasına rağmen, uluslararası federasyonun koridorlarındaki hesaplar farklı bir gerçeği ortaya koyuyor: Rakamlar onu devirmeye yetmiyor ve azledilmesine giden yol, şimdiye kadar ulaşılması imkânsız görünen 106 oyluk bir duvara çarpıyor.

İspanyol "Cadena Ser" radyosunun gazetecisi Ladislao Moñino, Avrupa Futbol Federasyonu içinde kendisine yönelik muhalefetin genişlemesine rağmen, Gianni Infantino'yu Uluslararası Futbol Federasyonu başkanlığından uzaklaştırmanın matematiksel olarak neredeyse imkânsız bir görev hâline geldiğini ortaya koydu.

Moñino, "El País" gazetesinde "Infantino'yu uzaklaştırmanın zor görevi" başlıklı bir makale yazmış ve bu makalede "İtalyan-İsviçreli başkanın FIFA'nın başında kalmamasının şu anki tek olasılığı, istifa etmesi ve 18 Mart 2027'de yapılması planlanan seçimlerde dördüncü dönem için adaylıktan vazgeçmesidir" diye vurgulamıştı; bu tutumu, Álvaro Benito ile birlikte "El Larguero" programına katılımı sırasında yeniden teyit etti.

Moñino, Infantino'ya karşı net bir Avrupa vizyonu bulunduğunu ve Dünya Kupası öncesinde ve sırasında yaşanan tartışmalı olaylar zinciri nedeniyle kamuoyunun da ona karşı durduğunu açıkladı, ancak "kamuoyu oy kullanmaz" diyerek vurgu yaptı.

Infantino'nun, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu "CONCACAF"ın desteğini çekmesiyle aldığı ağır darbeye rağmen, bu muhalefetin tam olmadığına dikkat çekti; zira CONCACAF içinde hâlâ mevcut başkanı destekleyen federasyonlar bulunuyor ki bu da rakamların örtüşmemesini açıklıyor.

Konuk, Infantino'yu devirmeye yönelik herhangi bir girişimin önündeki en büyük sayısal engeli açıklayarak şöyle dedi: "Onu azletmek ve olağanüstü bir kongreye çağrı yapmak için 106 oy gerekiyor." Bu, muhaliflerinin şimdiye kadar sahip olmadığı bir yeter sayı.

Moñino, Avrupa Futbol Federasyonu ve başkanı Aleksander Čeferin'in "kendisini FIFA başkanlığından azletmeye yönelik güçlü bir ilgisi" olduğuna işaret etti, ancak aynı zamanda yeterli oyların mevcut olması hâlinde UEFA'nın, onu istifaya itmek için gereken olağanüstü kongrenin toplanması durumunda kendisini yenebilecek bir aday belirleme ve harekete geçme adımlarına çoktan başlamış olacağını vurguladı.

Gözlerin şu anda, gelecek yılın başında başkanı seçmek için düzenlenmesi planlanan ve büyük olasılıkla Čeferin'in yeniden seçilmesine sahne olacak Avrupa Futbol Federasyonu kongresine, ayrıca Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek FIFA Kongresi'ne çevrildiğini belirtti; ortaya çıkan tüm tartışmaların ardından, bu çekişmenin yaklaşan Dünya Kupası'nı çevreleyen tabloya ne ölçüde etki edeceğine dair soru işaretleri bulunuyor.