Infantino yeni projesini savundu: Demokratik bir süreç, altın bir fırsat ve zorunlu değil

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, son saatlerde maruz kaldığı sert saldırıların ardından, Dünya Kupası'ndan hisseler satmayı öngören yeni projesini savundu.

FIFA, salı günü yaptığı resmi açıklamada, başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndan hisseleri özel sektör yatırımcılarına hisse senedi şeklinde satmayı planladığını ve bu yeni projede komiser benzeri bir rol üstleneceğini duyurdu.

Bu açıklamanın yayımlanmasından bu yana, başta Avrupa Futbol Federasyonu olmak üzere, aralarında İngiltere ve Fransa federasyonlarının da bulunduğu bazı yerel federasyonlardan Infantino ve yeni projesine karşı öfkeli birçok açıklama geldi.

Infantino, bir video aracılığıyla bu saldırılara yanıt vererek, bu anlaşmanın zorunlu olmadığını, ancak demokratik bir süreç çerçevesinde gerçekleşen altın bir fırsat olduğunu vurguladı.

Infantino, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Plan bir öneri ve teklif niteliğinde, demokratik bir süreç ve her şeyden önce bir fırsat, zorunluluk değil; istişare sürecinin başlangıcını temsil ediyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Futbolun büyüyen ticari değerinin çok küçük bir kısmı, bu sporun içinde buna en çok ihtiyaç duyanlara ulaşıyor."

Ardından şunları ekledi: "Bu, dünya genelinde futbolun gelişimini desteklemek için altın bir fırsat, ancak tekrar ediyorum, bu yalnızca bir öneri, bir zorunluluk değil."

Şöyle tamamladı: "Bir sonraki Yeşil Burun Adaları milli takımının oluşmasına yardım etmek istiyoruz, ancak bir kez daha söylüyorum, bu karar tamamen üyelerimize ait."