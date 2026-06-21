Infantino’ya yeni bir darbe… Dünya Kupası’nı 64 takıma genişletme hayali karanlık bir tünele giriyor

2030 Dünya Kupası’nın 48 yerine 64 milli takımı kapsayacak şekilde genişletilmesi projesi, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ve Asya Futbol Konfederasyonu’nun (AFC) bu fikri reddetmesi üzerine büyük engellerle karşı karşıya kaldı. Bu durum, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun hedeflerine ağır bir darbe vurdu.

Fransız "RMC Sport" kanalı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Domínguez'in Arjantin, Paraguay ve Uruguay futbol federasyonları başkanlarının desteğiyle önerdiği projenin, geçen Eylül ayında Infantino'nun ilk başta olumlu tepkisine rağmen ivme kaybettiğini ortaya koydu.

Domínguez, bu fikri turnuvanın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ortaya atmıştı. O dönemde Infantino, “Alejandro’nun sözlerini vurgulamak isterim. Hepimizi bu turnuvayı hak ettiği şekilde nasıl kutlayabileceğimizi düşünmeye teşvik etti. Bu nedenle, her fikir incelenmeye değerdir” demişti.

Ancak yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, İsviçreli başkanın tutumu belirsiz hale geldi. Infantino, yeniden seçilme çabası kapsamında her iki tarafın da desteğini kazanmaya çalışırken, FIFA üyeleri ise onun tutumundaki belirsizliğin, projeye tam olarak ikna olmadığını gösterdiğini düşünüyor.

2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkeler (İspanya, Portekiz ve Fas), planlamanın son aşamalarında oldukları için katılımcı takım sayısında herhangi bir değişikliğe karşı çıkarken, FIFA ise bu öneriyi Güney Amerika federasyonlarının kendilerine tahsis edilen üç açılış maçından daha fazlasını düzenlemeyi garantilemek için uyguladıkları bir taktik olarak değerlendiriyor.

Aleksander Čeferin başkanlığındaki Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), genişlemeye karşı şiddetli bir muhalefetin öncülüğünü yapıyor ve bunun 2030 yılına kadar belirlenen takvimleri tamamen altüst edeceğini düşünüyor; bu durum, UEFA ile Infantino arasındaki gergin ilişkilerin de bir yansımasıdır. Asya Futbol Federasyonu ise bu fikre karşı açık bir tereddüt sergiledi.

Bir yıl sonra yapılacak FIFA başkanlık seçimleri yaklaşırken, Infantino’nun 64 takımlı bir Dünya Kupası’nın getireceği köklü değişikliği gerçekleştirmek için yeterli motivasyona sahip olmadığı görülüyor; özellikle de 48 takımlı mevcut turnuvaya yönelik yaygın eleştirilerin ardından.