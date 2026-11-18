Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkan adayı Japon Kozo Tashima, Mart 2027'de yapılacak seçimde mevcut başkan Gianni Infantino'ya karşı Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ile güçlerini birleştirme ihtimaline kapıyı araladı.

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Tashima, Fransız L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamalarda, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından FIFA başkanlığı yarışı için seçilen Diallo ile görüşmek istediğini belirterek ortak adaylık ya da aralarında bir yakınlaşma önerisini dinlemeye hazır olduğunu vurguladı.

Japon aday, "Philippe Diallo ile bir görüşme yapmak istiyorum. Bu görüş alışverişi sırasında ortak adaylık ya da yakınlaşma meselesi gündeme gelirse onu açık fikirlilikle dinlemeyi düşünüyorum." dedi.

Tashima, "Henüz onunla konuşmadım ama dile getirdiği noktalar konusunda tamamen aynı düşünüyoruz." diye ekledi.

Tashima'nın açıklamaları, Infantino karşıtı güçleri birleştirmek amacıyla Japonya Futbol Federasyonu'nun eski başkanıyla temas kurmaya hazır olduğunu açıklayan Diallo'nun girişiminin ardından geldi. Diallo, ikilinin vizyonlarındaki yakınlığın mevcut başkana rakip olabilecek bir cephe oluşturulmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

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Diallo, adaylığını açıkladığı sırada şöyle demişti: "Kazanmak istiyorsak güçleri birleştirmeli, bu vizyonu bizimle paylaşanların kazanmak için bir araya gelmesini sağlamalıyız. Temaslar zaten başladı. Onun (Tashima) aynı tespitlere ve aynı değerlere dayanan bir yaklaşımı var."

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Karşılıklı yakınlaşma isteğine rağmen taraflardan hiçbiri yarıştan çekildiğini ya da ortak adaylık konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamadı. Tashima adaylığını sürdürürken UEFA'nın Infantino'nun karşısına çıkaracağı adayı belirleme biçimine ilişkin çekincelerini de dile getirdi.

Tashima, UEFA'nın seçimle ilgili tutumunu netleştirmekte geç kaldığını eleştirerek başlangıçta Avrupalı bir adayın bulunmamasının kendisini yarışa girmeye yönelttiğini belirtti.

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Japon aday, Arsène Wenger'in seçime girmeyi reddetmesine atıfta bulunarak "Başlangıçta UEFA cephesinden kimse aday olmak istemiyor gibi görünüyordu. Gerçek tutumları Infantino'ya karşı çıkmaksa, ben aday olmaya karar vermeseydim ne olurdu diye merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tashima ayrıca seçim programlarındaki yakınlığın tek başına adayları birleştirmeye yetip yetmeyeceğini, yoksa Infantino ile rekabet etmek için en etkili stratejinin incelenmesi mi gerektiğini sorguladı.

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Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı Tashima, yarışa girmek için gereken asgari sayı olan beş ulusal federasyonun desteğiyle adaylık dosyasını sunduğunu doğrulamıştı. Tashima, 2015'ten bu yana FIFA Konseyi üyeliği yaptığı için uluslararası federasyon bünyesinde de deneyim sahibi.

Diallo ise UEFA Yürütme Kurulu ve FIFA Konseyi'nde temsil edilen Avrupa ulusal federasyonlarının adaylığı için çağrıda bulunup ona desteklerini açıklamasının ardından UEFA'nın açık desteğini aldı.

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Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, bir sonraki başkanın kim olacağını FIFA'nın 211 üye federasyonunun oyları belirleyeceği için destek tabanını Avrupa kıtasının dışına da genişletmeye çalışıyor.

Seçimin 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek FIFA Kongresi'nde yapılması planlanıyor. Diallo ile Tashima'nın adaylıklarını birleştirip birleştirmeyeceği ise yarışı etkileyebilecek en önemli konulardan biri olmayı sürdürüyor.