Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkan adayı Japon Kozo Tashima, Mart 2027'de yapılacak seçimlerde mevcut başkan Gianni Infantino'ya karşı Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ile güçlerini birleştirme ihtimaline kapıyı araladı.

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Tashima, Fransız gazetesi L'Équipe'e yaptığı açıklamalarda, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından FIFA başkanlığı yarışı için aday olarak belirlenen Diallo ile görüşmek istediğini belirterek ortak adaylık ya da aralarında bir yakınlaşma önerisini dinlemeye hazır olduğunu vurguladı.

Japon aday, "Philippe Diallo ile bir görüşme yapmak istiyorum. Bu görüşmede ortak adaylık ya da yakınlaşma konusu gündeme gelirse, onu açık bir zihinle dinlemeyi düşünüyorum" dedi.

Tashima şöyle devam etti: "Henüz onunla konuşmadım ama dile getirdiği konularda tamamen aynı görüşteyiz."

Tashima'nın açıklamaları, Infantino karşıtı güçleri birleştirmek amacıyla Japonya Futbol Federasyonu'nun eski başkanıyla temas kurmaya hazır olduğunu açıklayan Diallo'nun girişiminin ardından geldi. Diallo, aralarındaki görüş yakınlığının mevcut başkanla yarışabilecek bir cephe oluşturulmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

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Diallo, adaylığını açıkladığı sırada şunları söylemişti: "Kazanmak istiyorsak güçleri birleştirmeli ve bu vizyonu bizimle paylaşanların kazanmak için bir araya gelmesini sağlamalıyız. Temaslar çoktan başladı. Onun (Tashima'nın) aynı tespitlere ve aynı değerlere dayanan bir yaklaşımı var."

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Karşılıklı yakınlaşma isteğine rağmen iki taraftan hiçbiri yarıştan çekildiğini ya da ortak adaylık konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamadı. Tashima adaylığını sürdürmekte kararlı olmasının yanı sıra UEFA'nın Infantino'nun karşısına çıkaracağı adayı belirleme biçimine ilişkin çekincelerini de dile getirdi.

Tashima, UEFA'nın seçimlere ilişkin tutumunu netleştirmekte geç kaldığını eleştirerek başlangıçta bir Avrupalı adayın bulunmamasının kendisini yarışa girmeye yönelttiğini belirtti.

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Japon aday, Arsène Wenger'in seçimlere girmeyi reddetmesine atıfta bulunarak "Başlangıçta UEFA tarafında kimse aday olmak istemiyor gibi görünüyordu. Eğer gerçek tutumları Infantino'ya karşı çıkmaksa, ben aday olmaya karar vermeseydim ne olurdu diye merak ediyorum" dedi.

Tashima ayrıca seçim programlarındaki yakınlığın adayları birleştirmek için tek başına yeterli olup olmadığını, yoksa Infantino ile yarışmak için en etkili stratejinin ne olduğunun incelenmesi mi gerektiğini sorguladı.

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Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı Tashima, yarışa girmek için gereken asgari sayı olan beş ulusal federasyonun desteğiyle aday dosyasını sunduğunu doğrulamıştı. Tashima, 2015'ten bu yana FIFA Konseyi üyeliği görevini sürdürmesiyle FIFA bünyesinde deneyim sahibi bir isim.

Öte yandan Diallo, UEFA Yürütme Komitesi'nde ve FIFA Konseyi'nde temsil edilen Avrupa ulusal federasyonlarının adaylığa çağırması ve desteklerini açıklamasının ardından Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin açık desteğini aldı.

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Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, destek tabanını Avrupa kıtasının dışına taşımaya çalışıyor. Zira bir sonraki başkanın kim olacağını FIFA'nın 211 üye federasyonunun oyları belirleyecek.

Seçimin, 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek FIFA Kongresi'nde yapılması planlanıyor. Diallo ile Tashima'nın adaylıklarını birleştirip birleştirmeyeceği ise yarışı etkileyebilecek en önemli konulardan biri olmayı sürdürüyor.