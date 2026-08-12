Malavi Futbol Federasyonu Başkanı Fleetwood Haiya, Gianni Infantino'nun Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın başında kalmasına tam desteğini açıkladı ve ülkesinin kadın milli takımının 2027 Dünya Kupası'na tarihi katılımının FIFA'nın Afrika'ya yaptığı yatırımların doğrudan bir meyvesi olduğunu vurguladı.

Haiya, çarşamba günü "Reuters" ajansına verdiği özel bir röportajda, hâlihazırda Fas'ta düzenlenen Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselerek ve Dünya Kupası biletini alarak sürpriz yapan Malavi milli takımının, Infantino'nun vizyonu olmasaydı bu başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Şunları ekledi: "Infantino'nun daha az şanslı federasyonların ve genel olarak Afrika'nın futbolunu geliştirme konusunda başardıklarına bakarsak, herhangi bir Afrika federasyonunun onu desteklememesi beni çok şaşırtır."

Haiya, giderek artan baskılarla karşı karşıya kalan Infantino'ya olan bağlılığının, onun fırsat eşitliği ilkesine odaklanmasından ve halk futbolu ile kadın futboluna verdiği destekten kaynaklandığını belirterek şöyle konuştu: "Projelerimiz hakkında kendisiyle konuştuğumuzda bize inandı ve bunun sonucunda Malavi ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı başardı. İnsan, kendisini dinleyen ve vizyonuna inanan bir başkandan daha fazla ne isteyebilir ki?"

Infantino'nun geçtiğinde geri çektiği, Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir bölümünün 4,2 milyar dolar karşılığında satılmasıyla ilgili tartışmalı öneriye ilişkin olarak Haiya, bunu geri çekmesinin yönetişimle ilgili endişeler nedeniyle isabetli bir karar olduğunu değerlendirdi, ancak bunun yerine yoksul federasyonlara mali destek sağlayacak başka bir mekanizmanın getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Önerilen 40 milyon dolarlık hibenin ülkesinde "oyunun kurallarını değiştirecek" nitelikte olacağına işaret ederek şöyle açıkladı: "Malavi dünyanın en yoksul ülkelerinden biri ve altyapıda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Dünya Kupası'na katılan kızlarımızın antrenman yaptığı sahaları görseniz şoke olurdunuz. Yeteneğimiz var ama kaynaktan yoksunuz."

Haiya, sözlerini Infantino'ya olan bağlılığının "sarsılmaz ve sabit" olduğunu vurgulayarak tamamladı ve önümüzdeki mart ayında yapılacak FIFA seçimlerinde her türlü demokratik rekabeti memnuniyetle karşıladığını belirtti, ancak şunları söyledi: "Infantino ile yarışmak isteyen kişi niyetini açıklamalı ve Malavi'ye ne sunacağını ortaya koymalı. Şimdiye kadar onun FIFA'yı yönetme biçiminden memnunum. Tanıdığın kötülük, tanımadığın kötülükten iyidir. Şimdi bana sorarsanız, Infantino'yu desteklediğimi ve onu aday göstereceğimi söylerdim."