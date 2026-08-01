Fas Futbol Federasyonu, bugün cumartesi, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'nun, "FIFA" müsabakalarının haklarına bağlı yeni bir ticari kuruluş oluşturmayı hedefleyen "FIFA Forward Enterprise" projesini geri çekme kararına destek verdiğini açıkladı.

Fas Federasyonu, resmi bir açıklamada, başkanı Fevzi Lekjaa'nın Infantino'nun kararını memnuniyetle karşıladığını ve projenin geri çekilmesinin dünya futbol ailesinin çıkarına olduğunu değerlendirdiğini teyit etti.

Ayrıca oku

Ölü doğdu: Infantino, eleştiri fırtınasının ardından tartışmalı projesini geri çekti

Resmen açıklandı: Barcelona parlak bir hücum transferini duyurdu

Açıklamada, "Son yıllarda 'FIFA' geliştirme programları aracılığıyla, özellikle Afrika'da elde edilenler, tüm üye federasyonların yararına olacak şekilde korunması gereken önemli bir başarıyı temsil ediyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Dünya futbol ailesinin birliği, önerilen reformlara ilişkin ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlığın önünde önceliğini korumalıdır" denildi.

Fas Federasyonu, Lekjaa'nın "'FIFA' Başkanı'nın kararı, futbolu geliştirmeyi amaçlayan katılımcı bir yaklaşım aracılığıyla üye federasyonlar arasındaki birlik ve dayanışmaya öncelik verme vizyonunu yansıtıyor" vurgusunu yaptığına işaret etti.

Lekjaa, açıklamaya göre, "FIFA"ya ve başkanı Gianni Infantino'ya, ayrıca "futbolu dünya genelinde güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere" desteğini de yeniledi.

Fas Federasyonu açıklamasını, "Dünya futbol ailesinin birliği, oyun içindeki tüm kararlara ilham vermesi gereken temel ilke olmaya devam ediyor" vurgusuyla tamamladı.