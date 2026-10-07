Infantino, Vaessen’i tamamen çileden çıkaran olaylar hakkında sert bir hüküm verdi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Guatemala ile Surinam arasında oynanan maçta (1-0) tribünlerden çok sayıda yükselen ırkçı seslerle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Pazartesi’yi salıya bağlayan gece Guatemala ile Surinam, CONCACAF Uluslar Ligi kapsamında belirleyici bir maça çıktı.

Surinam, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği golle Uluslar Ligi’nde çeyrek finali kaçırdı. Maçın ardından, Richonell Margaret’in tribünlerden gelen ırkçı seslere tepki verdiği için kırmızı kart görmesinin sonrasında Etienne Vaessen tamamen çılgına döndü.

FC Groningen’in kalecisi, Guatemala’nın oyuncuları ve görevlileriyle yumruk yumruğa kavga etti ve sahadan çıkarken tribünlerdeki seyircilere müstehcen bir el hareketi yaptı.

Karşılaşmanın ardından Surinam Futbol Federasyonu, Surinam oyuncularının Guatemala’da maç boyunca ırkçılığın mağduru olduğunu belirten bir açıklama paylaştı.

Infantino şimdi Instagram üzerinden yaşananlara tepki gösterdi. “Futbolda ırkçılığa yer yok. Surinamlı oyuncuların Guatemala’da maruz kaldıkları şey kesinlikle kabul edilemez.”

“FIFA olarak Surinam Futbol Federasyonu’na, ırkçılığı futboldan temizleme mücadelesinde tam destek vereceğiz.” FIFA daha önce El Salvador’a para cezası vermişti. O ülke de Surinamlı oyunculara yönelik ırkçı sloganlar atmakla suçlu bulunmuştu.