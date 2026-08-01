Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'nın başkanı Gianni Infantino'nun krizleri bitmedi; Avrupa Futbol Federasyonu UEFA'nın kendisine istifasını talep eden uyarısının ardından, bugün cumartesi günü Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu CONCACAF, Uluslararası Federasyon başkanlığının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Fransız "L'Équipe"gazetesine göre CONCACAF, resmi bir açıklamada FIFA başkanının Dünya Kupası'ndan hisse satışı projesinden vazgeçme kararını memnuniyetle karşılarken, aynı zamanda futbol ailesinin birliğini övdükten sonra Infantino üzerindeki baskısını sürdürdü.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dürüst bir liderliğin gerektiği bir anda üyelerimiz, futbolun uzun vadeli çıkarlarını ve iyi yönetişim ilkelerini savunmak için bir araya geldi. Ve bu birlik galip geldi."

CONCACAF daha önce de Infantino'nun projesine karşı olduğunu açıklamıştı.

Projeden geri adım atılmasını memnuniyetle karşılamasına rağmen CONCACAF, bununla yetinmeyi düşünmediğini vurgulayarak, "Futbolun en büyük varlığı olan Dünya Kupası'nın geleceği, mevcut herhangi bir yönetişim çerçevesinin dışında, şeffaflık, istişare ya da düzenli prosedürler olmaksızın geliştirildi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yaşananların "futbolu ön planda tutmayı bırakmış bir yönetişimin belirtisi olduğu" belirtilerek, "bu başkanlığın kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin zorunlu bir mesele olduğu" ifade edildi.

Haberde, CONCACAF'ın endişelerinin, başta UEFA olmak üzere diğer kıtasal kuruluşların tutumlarıyla kesiştiği belirtildi. Raporlara göre UEFA, Infantino'dan istifa etmesini ya da güvensizlik oylamasıyla yüzleşmesini istemişti.

CONCACAF ayrıca temsilcilerinin, "yönetişim, hesap verebilirlik ve liderlik meselelerinin doğru şekilde ele alınmasını sağlamak amacıyla, Uluslararası Federasyon tüzüklerinin oluşturduğu kurumlar ve prosedürler aracılığıyla, doğrudan ve FIFA Konseyi üzerinden müdahalede bulunacaklarını" açıkladı.