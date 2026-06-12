Infantino tartışma yarattı: 64 takım İtalya için yetersiz kalabilir

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, doğrudan alaycı ifadeler ve dünyanın en büyük turnuvasının yapısında daha fazla değişiklik vaatleri içeren tartışmalı açıklamalarıyla bir kez daha medyanın gündemine oturdu.

2026 Dünya Kupası'nın Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı başlamadan önce, Infantino Brezilya'nın "CazéTV" kanalına verdiği röportajda, özellikle son günlerde Kuzey Amerika'daki organizasyona yönelik eleştiriler ve tartışmalar ışığında turnuvanın geleceği hakkında konuştu. İsviçreli İtalyan başkan, organizasyonel konulardan bahsetmekle yetinmedi, bu platformu, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayan memleketi İtalya'ya sert bir eleştiri yöneltmek için de kullandı.

Infantino, bu yılki Dünya Kupası'nın tarihi genişlemesine ilişkin olarak şunları söyledi: "Öncelikle 48 takımın yer aldığı bu ilk turnuvanın nasıl geçeceğini görmemiz gerekiyor. Her eleme turunun büyük bir olay olduğu açık ve gelecekte sayıyı 64'e çıkarma olasılığını da zaten düşündük, çünkü bu katılımı artıracak ve turnuvayla ilgili küresel etkileşimi güçlendirecektir."

Ancak dikkatleri üzerine çeken açıklama İtalya milli takımına yönelikti; kontenjan artışından bahsettikten sonra Infantino, İtalya'nın tekrar tekrar elenmesini alaycı bir şekilde şöyle yorumladı: "Belki de sayıyı 64 takıma çıkarırsak İtalya elemeyi geçer, ya da belki de sayıyı 208 takıma çıkarırız, o zaman bunu başarabilecekler mi diye bakarız," diyerek cümlesini kameraların önünde alaycı bir kahkaha ile bitirdi.