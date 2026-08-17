FIFA'nın operasyonlardan sorumlu icra kurulu başkanı Kevin Lamour, federasyon başkanı Gianni Infantino'nun müsabakalardaki hisseleri özel sektör yatırımcılarına satmayı öngören başarısız planını sert bir dille eleştirmesinden üç haftadan kısa bir süre sonra, yönetim kurulu tarafından görevinden alındı.

"BBC Sport" ağının bildirdiğine göre, FIFA sözcüsü yaptığı açıklamada "FIFA ile operasyonlardan sorumlu icra kurulu başkanı sıfatıyla Kevin Lamour arasındaki çalışma ilişkisinin 17 Ağustos 2026'da sona erdiğini" doğruladı.

Sözcü şöyle ekledi: "FIFA, iki yıllık hizmetinden dolayı Kevin'a teşekkür eder ve gelecekte kendisine başarılar diler."

FIFA çalışanları haberden, Genel Sekreter Mattias Grafström'ün Pazartesi akşamı gönderdiği bir e-posta mesajıyla haberdar edildi. Grafström çalışanlara, örgüt ile Lamour'un "yollarını ayırma konusunda anlaştığını" bildirdi.

Geçen ay Lamour, tartışmalı FIFA Forward projesinin planlarını "tek kişilik bir proje" olarak nitelendirmiş ve "Artık futbolun siyasi liderlerinin kendilerine doğru soruları sorma ve doğru kararları alma zamanı geldi" demişti.

Ayrıca FIFA yönetiminin bizzat, artık terk edilen bu proje konusunda "kandırıldığını" da eklemişti.

Sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Görevimiz, yani yüzlerce hevesli, adanmış ve idealist FIFA çalışanının görevi, futbola hizmet etmektir."

Devamında ise şunları söylemişti: "Başkan, insanları bir araya getirmeli, birleştirmeli ve onlara ilham vermelidir. Bugün ise bunun tam tersine tanık oluyoruz."

Lamour, işverenine karşı bir sadakat görevi taşıdığını, ancak aynı zamanda "belirli değerlere" ve meslektaşlarına destek olma sorumluluğu da taşıdığını kabul etti.

Şöyle eklemişti: "Eğer bu, işimi kaybedeceğim anlamına geliyorsa, öyle olsun. Bu kararı anlar ve saygı duyarım. En azından bu gece rahat uyurum."

Lamour, daha önce Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nde (UEFA) genel sekreter yardımcılığı görevini üstlenmesinin ardından Kasım 2024'te FIFA'ya katılmıştı ve Infantino'dan iki idari kademe uzaktaydı.

Bu ayın başlarında Infantino, Fas'ta yapılan bir toplantıda üst düzey yöneticilerin desteğini almıştı, ancak BBC Sport'a Lamour'un toplantıya davet edilmediği söylendi.

Infantino, Dünya Kupası turnuvaları da dâhil olmak üzere tüm FIFA müsabakalarının ticari haklarını ve bilet satış haklarını yönetmek üzere yeni bir şirket (FFE) kurulmasını önermesinin ardından artan bir baskı altında.

FFE projesi, Infantino'nun şirketin yüzde 21'ini özel yatırım şirketlerine satma planının geniş çaplı eleştiriler almasının ardından iptal edildi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Federasyonu (CONCACAF) - ki Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler bölgesinde futbolu yöneten kuruluş budur - ve Asya Futbol Konfederasyonu bu plana açıkça karşı çıkarken, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği plan hayata geçirilirse Dünya Kupası'nı boykot etmekle tehdit etti.

Lamour, Infantino'yu eleştirirken, Infantino'nun üst düzey danışmanlarından Carlos Cordeiro istifa etti.

Öneri iptal edildikten sonra Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Federasyonu (CONCACAF), Infantino'nun gelecek yıl mart ayında yapılacak FIFA kongresinde dördüncü kez başkanlık için aday olması durumunda kendisine verdikleri desteği geri çekti.

Meksika da dâhil olmak üzere CONCACAF üyelerinin çoğu, Infantino'ya destek vermek için federasyonlarının çizgisine karşı çıktı; Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya federasyonları ise FIFA başkanını destekledi.