Avrupa Futbol Federasyonu, diğer kıta federasyonlarıyla birleşerek, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino istifayı reddederse kendilerine özel bir Dünya Kupası düzenlemekle tehdit etti.

56 yaşındaki Infantino, futbol camiasında büyük bir şok yarattıktan sonra, tüm gücüyle görevinde kalmakta ısrar etti.

Infantino, Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel sektörden yatırımcılara satılmasına yönelik sürpriz bir plan ortaya koymuş, ardından aşağılayıcı bir tutumla bundan geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu ile Asya Futbol Konfederasyonu yetkilileriyle birlikte Infantino'nun istifası yönünde baskı yapıyor.

İngiliz "The Times" gazetesinin haberine göre, Infantino'yu devirmek ve "Uluslararası Futbol Federasyonu'nu felç etmek" amacıyla bir ittifak oluşturuldu.

İttifak, Infantino iktidarda kalmakta ısrar eder ve önümüzdeki mart ayında yeniden seçilmeyi hedeflerse, kendilerine özel uluslararası turnuvalar düzenlemeyi değerlendiriyor.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun, 2017 yılında bu fikri hazırlamakla ilk kez görevlendirilmesinin ardından, Dünya Kupası'na rakip bir dünya uluslar ligi düzenlemek için hâlihazırda bir planı bulunuyor.

Infantino'ya öfke duyan muhalifler ayrıca, Uluslararası Futbol Federasyonu konseyi ve komiteleri toplantılarını boykot etmenin yanı sıra kararları onaylamayı reddetme planları da hazırladı.

Infantino, çıkmaza giren projesinin açıklanmasından bu yana, 211 üye federasyondan yalnızca 15'inin kendisine destek açıklamasını alabildi.

İngiltere Futbol Federasyonu, önümüzdeki yıl yapılması planlanan Uluslararası Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinden önce Infantino'ya verdiği desteği geri çekme konusunda Galli mevkidaşlarına katıldı.

Avrupa Futbol Federasyonu, Infantino'nun önerisi yeşil ışık alırsa İngiltere ile diğer tüm üye federasyonların Dünya Kupası'nı boykot edeceğini açıkladı.

Avrupa Futbol Federasyonu ayrıca, bu krizin doğurduğu sonuçlar nedeniyle FIFA yetkililerine karşı yasal işlem başlatmayı da değerlendiriyor.