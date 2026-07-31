Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın kulislerinde eşi görülmemiş bir kriz patlak verdi. Başkan Gianni Infantino'nun en yakın danışmanlarından biri olan Carlos Cordeiro, "Dünya Kupası'nı satmaya yönelik skandal plan" olarak nitelendirdiği duruma tepki olarak ani istifasını açıkladı. Bu adım, Infantino'nun yalnızlığını artırırken tartışmalı plana karşı dünya çapındaki öfkeyi de derinleştirdi.

İstifa, FIFA'ya bağlı "FIFA Forward Kurumu" adında bir şirket kurulması ve Dünya Kupası'nın denetiminin bu şirkete verilmesi, ayrıca dünyanın en değerli turnuvasında kalıcı paylar satın almak üzere özel yatırımların önünün açılması yönündeki öneriye doğrudan bir tepki olarak geldi. Cordeiro, bu planı "ikna edici bir gerekçe olmaksızın futbolun geleceğinin rehin verilmesi" olarak değerlendirdi.

Cordeiro'nun istifası, şimdiye kadar Infantino'ya yönelik en güçlü darbeyi temsil ediyor ve en önemli kıta federasyonlarının toplu reddi ile turnuvayı boykot yönündeki açık tehdit gölgesinde, "FIFA Forward Kurumu"nun ve Dünya Kupası'nın özelleştirilmesi planının geleceğini tehlikeye atıyor.

Kıtasal ret ve boykot tehdidi

Öfke yürütme ofisleriyle sınırlı kalmadı. İngiltere ve beraberinde Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"ya bağlı tüm ülkeler, anlaşmanın onaylanması halinde gelecekteki turnuvaları boykot edeceklerini açıkladı. Kısa süre sonra Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF" ve Asya Futbol Konfederasyonu da kesin ret bildirileri yayımlayarak onlara katıldı; bu, FIFA başkanını kuşatan nadir bir mutabakat oldu.

"Futbol için kötü bir anlaşma"

Sky News'in aktardığı sert bir açıklamada, Amerika Futbol Federasyonu'nun eski başkanı ve "Goldman Sachs" yönetim kurulunun eski başkan yardımcısı Cordeiro şunları söyledi: "FIFA başkanının üst düzey danışmanı, eski bir bankacı ve hayatı boyunca futbol seven biri olarak, FIFA Dünya Kupası'ndan bir pay satmayı incelerken sessiz kalamam."

Şöyle devam etti: "Bu öneride hiçbir rolüm olmadı ve buna şiddetle karşıyım. Bu, üye federasyonlar için kötü bir anlaşma, futbol için kötü bir anlaşma ve uzun vadede oyunun geleceği için kötü bir anlaşma."

"FIFA'nın paraya ihtiyacı yok"

Cordeiro, planın gerekçelerini rakamlarla çürüttü ve şunları vurguladı: "FIFA çok büyük mali kaynaklara, milyarlarca dolar rezervlere sahip ve hiç borcu yok. Başkanın kendisi 2022 ile 2026 arasında 15 milyar dolara ulaşan gelirlere işaret etti. Eğer federasyonların oyunu geliştirmek için ek yatırıma ihtiyacı varsa, FIFA bunu mevcut kaynaklarından karşılayacak güce zaten sahip."

Şunları ekledi: "Futbolun en değerli varlığında kalıcı bir payı 4,2 milyar dolar toplamak için satmak mantıksız bir şey. Bu ekonomik başarı bir tesadüf değil, FIFA'nın ticari rekorlarını kıran profesyonellerin çabalarının meyvesidir. Şimdi bizden, daha fazla değer yaratmak için dış yatırımcılara ihtiyacımız olduğuna inanmamızı istemek... Bu öneriyi reddediyorum."

Infantino kararlı, maaş haftada bir milyon

Fırtınaya rağmen Gianni Infantino planlarını sürdürmekte kararlı. "The Sun", önerilen anlaşmanın hırslı FIFA başkanına haftada bir milyon İngiliz sterlini tutarında bir maaş verilmesini içerdiğini ortaya çıkardı; bu da onu kişisel çıkarları oyunun çıkarının önüne koymakla suçlayan eleştirilerin dozunu artırdı.