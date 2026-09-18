Uluslararası Futbol Federasyonu'nun koridorlarındaki çatlağın boyutunu gözler önüne seren, benzeri görülmemiş bir tırmanışta, dünyanın en büyük iki kıta federasyonunun başkanları Gianni Infantino'ya ateş açarak, FIFA'nın hesaplarının açıklanmasını ve dondurulmuş milyarlarının fakir federasyonlara dağıtılmasını talep etti.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Başkanı Sloven Aleksander Ceferin ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Federasyonu (CONCACAF) Başkanı Kanadalı Victor Montagliani, Infantino'ya sert bir dille yazdıkları mektubu bugün cuma günü "Reuters" ajansı yayımladı. İki isim mektupta FIFA'nın rezervlerinin bağımsız bir mali incelemeye tabi tutulmasını talep etti ve 211 üye federasyon lehine 2,1 milyar dolarlık dev bir tutarın harcanmasını önerdi.

10 milyonluk mektup

FIFA başkan yardımcıları tarafından imzalanan mektuba göre öneri, 2027-2030 döneminde her ulusal federasyona altyapıya yatırım ve oyunun geliştirilmesi için tahsis edilmek üzere en az 10 milyon dolar sağlanmasını öngörüyor. Bu tutar tamamen ek olacak ve "FIFA Forward" programı kapsamında taahhüt edilen temel finansmana dokunmayacak.

Bu hamle, geliştirmeyi finanse etmek amacıyla FIFA turnuvalarından bir payın dış yatırımcılara satılmasını hedefleyen, tartışmalı "FIFA Forward Enterprise" projesine doğrudan bir yanıt olarak geldi. Söz konusu proje, Genel Kurul içinde yükselen büyük bir ret dalgasının ardından başarısızlığa uğratılmış ve terk edilmişti.

Ceferin ve Montagliani mektuplarında şu ifadelere yer verdi: "Analizimiz artık, önerilen anlaşmanın üye federasyonlara daha fazla kaynak sağlamak için gerçekten gerekli olup olmadığına dair önemli bir soru ortaya koyuyor."

Kasalarda 6 milyar

İki başkanın, FIFA'nın yayımlanan mali tablolarına ve bütçelerine dayanan analizi, Uluslararası Federasyon'un 2023-2026 dönemini tarihindeki en yüksek düzey olan yaklaşık 6 milyar dolarlık rekor rezervlerle kapatma yolunda olduğunu ortaya koydu. Bu da onlara göre, FIFA'nın varlıklarını satmaya gerek kalmadan federasyonları kendi bütçesinden finanse edebilecek kapasiteye zaten sahip olduğunu doğruluyor.

İki isim, FIFA'nın 2,1 milyar dolar harcadıktan sonra bile, önümüzdeki dönem boyunca hiçbir zaman rezervlerinin 1,5 milyar doların altına düşmeyeceğini vurguladı; bu da FIFA'nın 2023-2026 bütçesinde bizzat belirlediği asgari rezerv sınırından yüzde 50 daha yüksek bir tutar anlamına geliyor.

Bağımsız inceleme ve yönetişim savaşı

UEFA ve CONCACAF başkanları, analizlerinin 2022'den 2025'e kadar gerçekleşen sonuçları 2026 tahminleri ve 2027-2030 varsayımlarıyla bir araya getirdiği için ön nitelikte olduğunu kabul etti. Bu nedenle, öneriler yönetişim mekanizmaları aracılığıyla sunulmadan önce tüm rakamlara ve varsayımlara erişim sağlanacak şekilde eksiksiz ve bağımsız bir inceleme yapılmasını talep ettiler.

İki isim, kıta federasyonlarının bu analizi birlikte tamamlamasını ve serbest bırakılması gereken rezerv miktarı üzerinde anlaşmasını, önerilerin ise bir sonraki FIFA Konseyi toplantısında sunulmasını önerdi; ayrıca diğer dört kıta federasyonu başkanından da destek isteyeceklerini vurguladı.

Mektup, anlaşmazlığın özünü yansıtan iğneleyici bir ifadeyle sona erdi: "Geliştirme, FIFA'nın kurumsal bir sorumluluğudur, bireysel bir takdir meselesi değildir." Bu ifade, federasyonların geliştirme finansmanı almak ile FIFA'nın önerilerini bağımsız biçimde değerlendirme hakları arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğine açık bir gönderme niteliği taşıyor.

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Bu tırmanış, Infantino'nun mart 2027 seçimlerinde yeni bir dönem için aday olmayı planlamayı sürdürdüğü, muhaliflerinin ise karşısında durabilecek bir rakip bulmakta zorlandığı bir dönemde geliyor. FIFA, mektuba dair anında herhangi bir açıklama yapmadı.