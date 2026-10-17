Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası "Marokko 2026"nın başlamasıyla aynı döneme denk gelen bir ziyaret için Fas'a döndü ve Faslıların futbol tutkusunu övdü. Krallık ise 2030'da İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa dünyanın en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Infantino, turnuvanın açılış törenine katılmak ve açılış maçını izlemek üzere Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lekcaa tarafından karşılandı. Bu adım, Fas'ın uluslararası turnuva organizasyonu sahnesindeki varlığının sürdüğünü yansıtıyor.

FIFA Başkanı, Krallık'a dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek Fas'ın dünya futbolunda ulaştığı konuma ve sahaların sınırlarını aşan, hoşgörü, birlikte yaşama ve barış mesajları taşıyan taraftar tutkusuna dikkat çekti.

"Hespress" sitesinin aktardığına göre ziyaret, Fas'ın spor altyapısını geliştirmeyi ve organizasyon tecrübesini güçlendirmeyi sürdürdüğü, böylece dünyanın en büyük turnuvalarına ev sahipliği yapma hedeflerini desteklediği bir dönemde gerçekleşiyor.

17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, Krallık'ın yolculuğunda yeni bir durağı temsil ediyor ve genç kadın yetenekleri öne çıkarıyor. Bunun ardından ise İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'nı organize etmek gibi daha büyük bir meydan okuma geliyor; bu da Fas'ın organizasyon kapasitesini yeni bir küresel sınavla karşı karşıya bırakıyor.



