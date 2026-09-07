Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino, Mısır Millî Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını övgüyle karşılayarak, Mısır'ın turnuvadaki mücadelesinin her açıdan olağanüstü olduğunu belirtti.

Mısır Millî Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı; son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup etti, ardından son 16 turunda Arjantin'e 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

Infantino, bugün pazartesi resmî Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle konuştu: "Mısır, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda tarihe geçti; grup aşamasının ötesine görülmemiş bir şekilde yükseldi ve turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Böylece Mısır Millî Takımı her açıdan olağanüstü bir mücadele ortaya koydu."

Şunları ekledi: "Mısır Millî Takımı, takımın maç oynadığı her stadyuma büyük bir coşku ve harika bir atmosfer katan tutkulu taraftarlarının kalplerini sevinç ve mutlulukla doldurdu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Onları yakın gelecekte yeniden dünya sahnesinde görmeyi büyük bir heyecanla bekliyoruz."



