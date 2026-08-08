Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İsviçreli yöneticinin Avrupa Futbol Federasyonu'nda (UEFA) genel sekreterlik yaptığı dönemde kendisiyle ilişki içinde olduğu öne sürülen bir kadına UEFA'nın altı haneli bir meblağ ödediğinin bir gazete soruşturmasıyla ortaya çıkmasının ardından, görevindeki geleceğine dair tartışmaları alevlendirmeye aday yeni bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

İngiliz "Daily Telegraph" gazetesi, söz konusu kadının federasyonla mesleki ilişkisinin sona ermesi üzerine UEFA'nın bu meblağı ödediğini ortaya çıkardı. Olay, Infantino'nun 2009 ile 2016 yılları arasında Avrupa Futbol Federasyonu genel sekreterliği görevini yürüttüğü döneme dayanıyor.

Gazete, halihazırda FIFA Başkanlığı görevini yürüten Infantino'nun sözcüsüne dayanarak, İsviçreli yöneticinin "kesinlikle hiçbir temeli olmayan bu iddiaları şiddetle reddettiğini" aktardı.

Bir FIFA sözcüsü, "Daily Telegraph"ın aktardığı açıklamalarda şunları ekledi: "FIFA Başkanı Gianni Infantino bu iddiaları şiddetle reddediyor; bunlar tamamen gerçek dışıdır. Uygunsuz bir davranışın ya da kurallara veya yönetmeliklere aykırı bir ihlalin varlığına dair herhangi bir ima iftira niteliği taşır."

Sözcü sözlerine şöyle devam etti: "UEFA ya da FIFA'daki hiçbir çalışan, Sayın Infantino'nun davranışıyla ilgili bir şikâyette bulunmamıştır; çünkü onun karıştığı herhangi bir olay yaşanmamıştır."

UEFA para ödemesini doğruladı

Avrupa Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, "mesleki ilişkinin sona ermesi üzerine ilgili kişiye bir para ödemesi yapıldığını" doğruladı.

UEFA, söz konusu kadının aldığı meblağın, yerel bir işletme okulunda işletme yüksek lisansı (MBA) programını tamamlaması için gereken masrafları karşıladığını açıkladı.

Federasyon, tüm ödemelerin o dönemde yürürlükte olan yönetmeliklere uygun şekilde yapıldığını vurgulayarak, bu yönetmeliklerin o zamandan bu yana "modern ve üst düzey kurumlarda uygulananlara benzer" biçimde sıkılaştırıldığına dikkat çekti.

"Daily Telegraph", UEFA'nın kadına ödediği meblağın altı haneli olduğunu ve bunun Infantino'nun Avrupa futbolunun yönetim organında çalıştığı dönemde gerçekleştiğini belirtti.

FIFA Başkanı'na yeni baskılar

Bu iddialar, Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel sektör yatırımcılarına satılmasına ilişkin tartışmalı planları nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu başkanlığı koltuğunu korumak için halihazırda artan bir baskıyla karşı karşıya olan Infantino açısından son derece hassas bir zamanda geldi.

56 yaşındaki yönetici, Dünya Kupası'na bağlı özel yatırım planına ilişkin önerilerde işlediği "hatalar" için özür dilemiş, ancak çarşamba günü Fas'ta düzenlenen bir toplantıda üst düzey yöneticilerin desteğini aldıktan sonra görevinden çekilmemişti.

"BBC Sport", bu iddialarla ilgili yorum almak için hem FIFA hem de Infantino ile temasa geçti.

Infantino'nun UEFA serüveni nasıl başladı?

Infantino, 2000 yılında Avrupa Futbol Federasyonu'na katıldı; ardından 2009 yılında federasyonun genel sekreterliği görevini üstlendi ve Uluslararası Futbol Federasyonu başkanlığına seçildiği 2016 yılına kadar bu görevde kaldı.

Bu yeni mesele, özellikle Dünya Kupası'na ilişkin özel yatırım planına yönelik eleştirilerin tırmanmasıyla birlikte, İsviçreli yöneticinin şu dönemde karşı karşıya olduğu baskılar zincirine bir halka daha ekliyor.

Tartışmaların ortasında, bazı Avrupa milli takımları, özel yatırım planları iptal edilmesine rağmen, belirli koşulların yerine getirilmediğini gerekçe göstererek FIFA etkinliklerini boykot etmekle tehdit etti.

Buna karşılık, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Infantino'ya desteklerini açıkladı; ayrıca Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Meksika ile turnuvanın ikincisi Arjantin'in futbol federasyonları da FIFA Başkanı'na desteklerini duyurdu.

Böylece Infantino, uluslararası federasyonun başındaki geleceğine dair soru işaretlerinin arttığı bir dönemde, tartışmalı dosyalarına eklenen yeni bir krizle karşı karşıya kalıyor; kendisi ise yeni iddiaları kesin bir dille reddediyor ve bunları tamamen gerçek dışı olarak nitelendiriyor.