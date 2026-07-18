2026 Dünya Kupası sürprizler ve olağanüstü hikayelerle doluydu, ancak Gianni Infantino, final sahnesinin herkesin umduğu gibi gerçekleştiğini düşünüyor. İspanya ile Arjantin arasında Dünya Kupası şampiyonluğu için oynanacak beklenen karşılaşmadan birkaç saat önce, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı, turnuvanın mükemmel bir şekilde sona erdiğini vurgulayarak her iki takımın sergilediği performansı övdü. ve efsane Lionel Messi ile yükselen yıldız Lamine Yamal arasında gerçekleşecek tarihi karşılaşmayı övdü; bu karşılaşmayı futbolun sunabileceği en güzel görüntülerden biri olarak nitelendirdi.

İspanyol “Marca” gazetesine verdiği röportajda Infantino, “MetLife” Stadyumu’nda oynanacak final maçı için duyduğu büyük heyecanı gizlemedi ve İspanya ile Arjantin arasındaki karşılaşmanın turnuvayı sonlandırmak için mümkün olan en iyi senaryo olduğunu belirtti.

UFA Başkanı şunları söyledi: “Bu final maçı, futbol tanrılarının bir lütfu. Messi, Lamine Yamal ve daha pek çok olağanüstü futbolcu var. Bu gerçekten muhteşem.”

Infantino, her iki takımın da turnuva boyunca geçirdikleri zorlu yolculuğun ardından finale çıkmayı hak ettiklerini vurguladı ve sergiledikleri teknik performansın final maçında yer almalarını haklı çıkardığını açıkladı.

Infantino sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar turnuvanın en iyi iki takımı. Finale çıkmayı hak ettiler ve olağanüstü bir performans sergilediler. Buraya gelmek kolay olmadı; 48 milli takım katıldı ve muhteşem maçlara, zorluklarla dolu bir turnuvaya tanık olduk.”

FIFA Başkanı, final maçında en sembolik bulduğu sahneye de değindi; bu sahne, 39 yaşındaki Lionel Messi ile dünya futbolunun geleceğinin en önemli isimlerinden biri olarak görülen genç yıldız Lamine Yamal’ın karşı karşıya gelmesidir.

Gianni Infantino bu bağlamda şunları söyledi: “Bir yanda Messi, diğer yanda Lamine Yamal var… Bu adeta bir havai fişek gösterisi gibi olacak ve sahada başka birçok olağanüstü futbolcu da yer alacak. Ancak bu görüntü de var. Gerçekten muhteşem.”

Finalin, futbol tarihinde tam bir döneme damga vuran bir oyuncu ile gelecek dönemi yönlendirmesi beklenen bir oyuncuyu bir araya getirdiğine dikkat çeken Infantino, bunun karşılaşmaya sadece şampiyonluk mücadelesinin ötesinde tarihi bir boyut kazandırdığını belirtti.

Infantino, maçın benzeri görülmemiş bir seyirci ilgisi göreceğini öngördü ve bunun her açıdan küresel bir olay olacağını vurguladı. Şöyle dedi: “Bu muhteşem olacak. Dünya durup, üç milyar insan bu Dünya Kupası’nın nasıl sona ereceğini izleyecek.”

FIFA Başkanı sadece final maçını övmekle kalmadı, aynı zamanda 2026 Dünya Kupası’nı, sergilenen teknik seviye, seyirci katılımı ve olağanüstü atmosferi nedeniyle turnuva tarihinin en iyisi olarak değerlendirdi.

Şöyle açıkladı: “Dünya Kupası her anlamıyla muhteşem ve eşsiz. En iyi oyuncular, en iyi milli takımlar, taraftarlar ve dolup taşan stadyumlar; hepsi bu turnuvayı küresel bir şenliğe dönüştürdü. Dünya, onu izlemek için duruyor; bu turnuva, hem geçmişe hem de günümüze bakıldığında tarihin en iyisi ve daha parlak bir geleceğin yolunu açıyor.”

Infantino, büyük bir turnuva düzenleneceğini beklediğini ancak başarısının tüm bu beklentileri aşacağını hayal bile edemediğini itiraf etti. Şöyle konuştu: “Devasa bir turnuva bekliyordum, ancak bu büyüklükte, bu seviyede, bu atmosferde ve geçtiğimiz haftalar boyunca tanık olduğumuz bu enerjide olmasını beklemiyordum.”

Şöyle devam etti: “Dünyanın her yerinde bir mutluluk havası var. Elbette yenilgi bazıları için üzüntü yaratıyor, ancak insanlar dünyanın dört bir yanından futbolu kutlamak için geldiler.”

UFA Başkanı ayrıca turnuvanın organizasyon ve güvenlik açısından da başarılı olduğunu vurgulayarak, turnuvanın kazasız ve şenlikli bir atmosferde gerçekleştirildiğine dikkat çekti. “Hiçbir kaza yaşanmadı. İnsanlar dünyanın dört bir yanından geldi ve herkes futbolu kutluyor” dedi.

Ayrıca, turnuvaya katılan takımların çeşitliliğini ve turnuvada yaşanan ilham verici hikayeleri övdü ve bu turnuvanın futbolseverlerin hafızasında kalıcı bir yer edineceğini vurguladı. Sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm şampiyon takımların yanı sıra yeni takımlar ve ülkeler de katıldı. Sadece futbol dünyasının yazabileceği, hafızalarda sonsuza dek kalacak hikayelere tanık olduk. Bu, tarihin en iyi Dünya Kupası turnuvası.”