Infantino krizlerin ortasında… Yeni bir uluslararası şikayet, FIFA başkanının geleceğini tehdit ediyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, insan hakları örgütü FairSquare’in, onu “siyasi tarafsızlık ilkesini defalarca ihlal etmekle” suçlayarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne bağlı Etik Komitesi’ne resmi bir şikayette bulunma niyetini açıklamasının ardından artan bir baskı ile karşı karşıya.

Örgüt, Fransız “L’Équipe” gazetesinin Çarşamba günü aktardığına göre, şikayet Infantino ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye dayandığını belirtti ve Infantino’nun davranışlarının, Olimpiyat Komitesi üyelerine yüklenen ve Olimpik Tüzüğü’ne göre siyasi ve ticari çıkarların dışında bağımsız bir şekilde hareket etme zorunluluğunu öngören yükümlülüklerle çeliştiğini savundu. Olimpik Tüzüğü uyarınca.

Örgüt, tartışmalara yol açan bir dizi olaya dikkat çekti. Bunlar arasında, Infantino’nun geçtiğimiz Şubat ayında Trump’ın daveti üzerine “Barış Konseyi” olarak adlandırılan toplantıya katılması ve ABD Başkanı’nın iki dönemine atıfta bulunarak üzerinde “USA” yazısı ve “45-47” rakamları bulunan bir şapka takarak ortaya çıkması yer alıyor.

Bu ilişki daha önce de eleştirilere yol açmıştı; ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözcüsü o dönemde Infantino’yu savunmuş ve “FIFA’nın futbol aracılığıyla Gazze’de sporun canlandırılmasına yönelik bir yatırım programını desteklediğini, bunun kapsamında spor altyapıları kurulduğunu ve eğitim programları ile kalkınma projeleri yürütüldüğünü” açıklamıştı.

Bu adım, ABD milli takımının forveti Folarin Balugun’un cezasının kaldırılması ve yaptığı temyiz başvurusu üzerine 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Belçika karşısında oynamasına izin verilmesi meselesinin yol açtığı tartışmalardan birkaç gün sonra geldi. Bu meseleyle ilgili olarak, Trump’ın Infantino ile doğrudan iletişime geçerek müdahale ettiği yönünde haberler çıkmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Kirsty Coventry, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ana kadar resmi bir şikayetin varlığından haberdar olmadığını belirtti, ancak Etik Komitesi’nin kendisine ulaşan her türlü bildirimi onaylanmış prosedürler çerçevesinde inceleyeceğini vurguladı.

Bu, Infantino’nun bu tür suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ilk sefer değil; zira “Fair Square” örgütü, Aralık 2025’te Trump’a “FIFA Barış Ödülü” vermesinin ardından, siyasi tarafsızlık ilkesini tekrar ihlal ettiği iddiasıyla FIFA Etik Komitesi’ne şikayette bulunmuştu.

Örgüt, bu şikayetin daha sonra Avrupa Parlamentosu’ndaki 50’den fazla milletvekili ve Norveç Futbol Federasyonu tarafından desteklendiğini doğruladı, ancak şu ana kadar bu konuda resmi bir soruşturma açılacağına dair herhangi bir işaret bulunmadığını belirtti.

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Seçimler öncesinde artan baskılar

Aynı bağlamda, "BeIN Sports" ağının haberine göre, 2026 Dünya Kupası'nda alınan bir dizi tartışmalı hakemlik ve disiplin kararı, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Infantino'nun geleceğine gölge düşürdü; bu sırada turnuvanın yönetimine yönelik eleştiriler de artıyor.

Bu yılki Dünya Kupası’nda geniş çapta tartışma yaratan bir dizi olay yaşandı. Bunların en önemlisi, bir önceki maçta kırmızı kart görmesine rağmen çeyrek finalde Belçika maçına çıkmasına izin verilmesi için Balugun’un cezasının kaldırılması kararıydı; bu durum, FIFA içindeki disiplin mekanizmalarının tutarlılığı konusunda soru işaretleri uyandırdı.

Ayrıca, 16 turunda Arjantin ile Mısır arasında oynanan maçın ardından eleştiriler daha da arttı. Fransız hakem François Letexier, maçın gidişatını etkileyen bir dizi kararı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı; bu da turnuva boyunca hakemlik seviyesi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanışına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bu gelişme, Infantino’nun Mart 2027’de Uluslararası Futbol Federasyonu’nun 77. Kongresi kapsamında yapılacak başkanlık seçimlerinde FIFA başkanlığı için yeniden aday olacağını zaten açıklamış olması nedeniyle hassas bir zamanda gerçekleşti.

Zorluklar sadece sportif yönlerle sınırlı değil; FIFA içindeki siyasi dengeler de yaklaşan seçimlerde etkili bir rol oynayabilir.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), son yıllarda FIFA’nın aldığı bir dizi kararı eleştirirken, FIFA içindeki en büyük oy bloklarından biri olan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ise, özellikle Fas’ın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanmasıyla birlikte, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Bu krizlerin seçim sonuçları üzerindeki etkisini kesin olarak belirlemek zor olsa da, 2026 Dünya Kupası’nı çevreleyen tartışmalar “FIFA” yönetimini giderek artan bir baskı altına soktu ve turnuvanın yönetimi ile hakem kararları konusunun, yaklaşan başkanlık yarışında en önemli rekabet konularından biri haline gelmesi bekleniyor.