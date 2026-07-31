Değişim hızını artırma konusundaki kararlılığını yansıtan bir adımda, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", federasyon tarafından yayımlanan resmi bir belgeye göre, Dünya Kupası'nın 2030 sürümünden itibaren 64 takıma çıkarılması projesi hakkında kapsamlı bir çalışma hazırlaması için bağımsız bir danışmanlık ajansını görevlendirdi.

FIFA tarafından yayımlanan belge, Gianni Infantino liderliğindeki federasyonun, turnuvanın yeni formatı konusunda kesin ve hızlı bir karar almaya çalıştığını ortaya koyuyor; söz konusu karar, ilk kez 48 takımın katılımına sahne olacak 2026 sürümünün ardından alınacak.

Bu adım, zaten çeşitli stratejik konularda bölünmüş durumdaki kıta federasyonları arasında gerilimlerin tırmandığı bir dönemde geliyor; bunların başında da hafta başından beri kızışan "Dünya Kupası'nın satışı" önerisine ilişkin tartışma yer alıyor.

Ajans neyi inceleyecek?

FIFA, görevin kapsamını hassas biçimde belirledi: seçilen ajansın, takım sayısının 48'den 64'e çıkarılmasının turnuvanın piyasa değerine ve tüm futbol sistemine etki edip etmeyeceğini ve bu etkinin nasıl olacağını değerlendirmesi gerekiyor. İstenen analiz şunları kapsıyor: birincisi, genişletilmiş sürümden beklenen gelirlerin değerlendirilmesi.

İkincisi ise markalar, yayıncı kanallar, taraftarlar, medya şirketleri, ulusal ve kıta federasyonları, ligler, kulüpler ve spor endüstrisindeki diğer aktörler üzerindeki sonuçlara ilişkin kapsamlı bir analiz.

Belge, çalışmanın "piyasa ilgisini, ticari fırsatları ve piyasa doygunluğu risklerini değerlendirmesi" gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, faydalı öngörüler sunması halinde tüketici ya da taraftar verilerinin kullanımına izin verildiğini, ancak bunun "çalışmanın özünü oluşturmaması" gerektiğini vurguladı; çalışmanın "her şeyden önce B2B - şirketten şirkete - yaklaşımını" koruması gerekiyor.

Eylül öncesi baskılayan bir takvim

FIFA, proje için yoğun bir takvim açıkladı: danışmanlık sözleşmesini kazanan ajans önümüzdeki 14 Ağustos'ta atanacak.

Ajansa sonuçlarını sunması için yalnızca dört haftalık bir süre verilecek, yani Dünya Kupası ev sahipliği haklarının satış süreci kapsamında belirlenen 19 Eylül son teslim tarihinden önce, 10 ya da 11 Eylül'e kadar.

Bu, futbol dünyasının yaz sonundan önce, en köklü turnuvanın 64 ülkeyi kapsayacak şekilde yeniden genişleyip genişlemeyeceğini öğrenebileceği anlamına geliyor.

Patlamayla tehdit eden kıtasal bölünme

Beklenen karar gergin bir atmosferde alınıyor. FIFA genişleme yönünde güçlü bir şekilde bastırmayı sürdürürken, büyük kıta federasyonları iki karşıt uçta duruyor.

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" bu yönelime karşı çıkanların başında geliyor; ona çekince koyma konusunda "CONCACAF", Asya Futbol Konfederasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu da katılıyor. Bu federasyonlar, FIFA'nın şu anda savunduğu yönelimlerin geneline karşı çelişkili tutumlar sergiliyor.

64 takım çalışması, "FIFA Forward Vakfı"nın kurulması ve Dünya Kupası'nda özel yatırıma kapı aralanması önerisinin yol açtığı fırtınayla eş zamanlı olarak geliyor; bu da bölünmeleri derinleştiriyor ve Zürih ile diğer futbol başkentleri arasında açık bir çatışmanın habercisi oluyor.