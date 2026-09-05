Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, dünyanın en büyük futbol organizasyonunun başındaki geleceğiyle ilgili spekülasyonları canlı tutarak, gelecek planlarına dair kesin herhangi bir cevap vermekten kaçındı.

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için Polonya'nın Katowice şehrinde bulunan Infantino, istifayı düşünüp düşünmediği ya da yeni bir dönem için adaylığını koyup koymayacağı yönündeki gazeteci sorularına cevap vermekten kaçtı.

Turnuva ve FIFA'nın görevi hakkında uzun uzun konuşan Infantino, kişisel durumunu gölgede tutmayı tercih ederek, "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre basın mensuplarına şunları söyledi: "Diğer konulara gelince, söylenecek çok şey olacak, ancak bunlar hakkında konuşmak için uygun zaman ve yer olacak. Bugün değil, burada da değil." Infantino, gelecekteki niyetlerine işaret edecek herhangi bir ek ipucu vermedi.

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FIFA Başkanı, konuşmanın seyrini oyunu küresel çapta geliştirme çabalarına yöneltmeyi tercih ederek şöyle konuştu: "Mesele, dünyanın her yerinden takımlara, oyunculara ve yeteneklere fırsat vermekle ilgili." Infantino, uluslararası turnuvalardaki katılımcı sayısının arttığına dikkat çekti.

Infantino konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burada ve şimdi, futbolu takdir ediyoruz. Elbette FIFA içinde çalışmaya devam ediyoruz; dünyanın her köşesine fırsat ve saygınlık kazandırmak, onların futbolu geliştirmesine, futbola katılmasına ve futbolu kutlamasına imkân verecek yolları ve araçları bulmak için." Infantino, FIFA'nın gelecekteki hedeflerini bolca sıraladı, ancak kendi kişisel kariyeriyle ilgili tek bir cevapla dahi gazetecilerin merakını gidermedi.