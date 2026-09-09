FIFA başkanlık seçimlerinin haritasını değiştirebilecek sert bir darbeyle, Philippe Diallo başkanlığındaki Fransa Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya verdiği tam desteği geri çekmeye ve resmi olarak ona karşı olan Avrupa Futbol Birliği cephesine katılmaya karar verdi. Federasyon, Infantino'yu otoriter bir yönetim izlemekle ve Dünya Kupası'nı Donald Trump'a yakın fonlara satmakla suçladı.

Fransa yarın kopuşu ilan ediyor

"L'Équipe" gazetesi, Fas'ın Rabat kentinde 18 Mart'ta yapılması planlanan bir sonraki FIFA başkanlık seçimlerinde Fransa'nın tutumunun şüpheye yer bırakmadığını, ancak beklentinin yarın perşembe günü sona ereceğini belirtti. Fransa Futbol Federasyonu icra kurulu, beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde, yaz ortasında Dünya Kupası'ndan hisseleri ABD Başkanı Donald Trump'a yakın kişilerin kontrol ettiği özel fonlara satma kararının yol açtığı fırtınaya rağmen bir dönem daha aday olan Infantino'ya verdiği tam desteği geri çekecek.

Diallo: Futbola yakışmayan bir sistem

UEFA icra kurulu üyesi ve Fransa Futbol Federasyonu başkanı Philippe Diallo, onlarca Avrupa federasyonunun yaptığı gibi Infantino'yu bırakma niyetini dile getirdi. "L'Équipe" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Diallo, FIFA'daki mevcut yönetimin futbolun temsil ettiği yüce ilkelerin düzeyine erişemediğini düşünüyor.

Fransız gazetesi, Diallo'nun ateşli bir açıklamada söylediği şu sözleri aktardı: "Dünya Kupası gelirlerinin milli takımlar arasında dağıtılmasını daha önce eleştirmiştim çünkü bunu son derece adaletsiz buluyordum. Ayrıca son dönemde oyunun temelinden sapan birçok olay yaşandı; örneğin Balogun'a verilen kırmızı kartın Donald Trump'ın talebi üzerine iptal edilmesi, takım sayısının 48'den 64'e çıkarılması önerisi ve bazı mali düzenlemeler gibi. Futbolun önemine yakışmayan bu sistemin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi şart."

Diallo neden şimdi karşı çıktı?

L'Équipe, Diallo'nun Infantino'ya karşı çıkma yönünde açıkladığı ve perşembe günü resmen ortaya konacak tutumunun yalnızca aralarındaki temel görüş ayrılıklarından kaynaklanmadığını, aynı zamanda kendisinin UEFA icra kurulu üyesi olması ve şu anda FIFA başkanından kurtulmak için elinden geleni yapan Aleksander Ceferin'e karşı çıkamayacak olması nedeniyle de olduğunu değerlendiriyor.

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