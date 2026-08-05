Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Portekiz futbol efsanesi Luis Figo'nun bugün çarşamba günü istifasını isteyen en son önemli isim haline gelmesinin ardından artan baskılar altında, Fas'ta kritik bir toplantıya katıldı.

Infantino, geçtiğimiz hafta Dünya Kupası'ndaki hisselerin 3,1 milyar sterlin karşılığında satılmasına ilişkin planların sızdırılmasının ardından üst düzey FIFA yöneticilerini kriz toplantıları yapmak üzere Fas'ın Salé kentine davet etmişti.

Bunları da okuyun

Büyük gelişme: FIFA'daki liderler Infantino'dan istifa istiyor

Arap ve Afrika desteği, Avrupa kampanyası karşısında Infantino'nun umutlarını güçlendiriyor

İsviçreli yönetici, aralarında FIFA koridorlarındaki bir isyanın da bulunduğu geniş çaplı bir muhalefetin ardından bu önerilerden daha sonra geri adım attı.

Hem Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) hem de Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Federasyonu (CONCACAF), Infantino'nun görevi bırakmasını talep ediyor. UEFA ise FIFA başkanına olan güvenini resmen geri çektiğini açıkladı.

Ürdün'ün tutumu

Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin Hüseyin'in Infantino'yu şantaj yapmakla suçlamasının ardından, Infantino üzerindeki baskılar arttı ve Ürdün, ona karşı isyan eden ilk Asya ülkesi oldu.

Ayrıca UEFA ve CONCACAF'a üye tüm ülkelerin kıta federasyonlarının tutumunu benimseyeceği varsayımıyla Ürdün, Infantino'ya karşı harekete geçen 91. üye oldu. FIFA başkanının muhalifleri, onu görevinden uzaklaştırmak için 106 ulusal federasyonun desteğine ihtiyaç duyuyor.

İngiliz"Daily Mail" gazetesine göre, Infantino'yu taşıyan bir aracın bugün çarşamba sabahı FIFA'nın Fas'ın Salé kentindeki Afrika bölge ofisine ulaştığı görüldü.

"The Times" gazetesine göre, Infantino'ya yakın isimler "FIFA Efsaneleri" grubunu kendisine desteklerini açıkça ilan etmeye ikna etmeye çalıştı, ancak bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı.

Söz konusu grup, FIFA tarafından düzenlenen resmi etkinlik ve faaliyetlere katılım karşılığında ücret alan bir dizi eski uluslararası futbol yıldızını bünyesinde barındırıyor.