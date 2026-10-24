Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino üzerindeki baskılar, federasyonun ticari haklarının satılması önerisi krizi nedeniyle tırmanırken, İsviçreli yetkili özgüvenli ve alaycı bir tonla konuşarak futbol ailesinin "büyük çoğunluğunun" desteğine sahip olduğunu vurguladı; bu tavır, artan eleştirilere rağmen görevine bağlı kaldığını yansıtıyor.

Nadir görülen bir röportajda İngiliz Yayın Kuruluşu "BBC" ile konuşan Infantino, görevini sürdürme ehliyeti ya da istifayı düşünüp düşünmediği yönündeki sorular karşısında geri adım atmayı reddetti ve dünyanın dört bir yanındaki üye federasyonlardan aldığını söylediği desteğe dayandı.

Kriz, FIFA'nın "FFE" projeler girişimi zemininde patlak verdi. Bu girişim, uluslararası federasyonun ticari haklarının bir kısmının özel bir yatırım şirketine satılmasına ilişkin bir öneri içeriyordu; ancak Infantino, öneriyi ortaya atıldıktan birkaç gün sonra iptal etti.

Konu, Avrupa, Asya ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler federasyonları başkanlarının, FIFA başkanını "aldatma" yoluyla güveni sarsmakla suçladıkları bir mektup imzalamasının ardından geniş çapta öfke uyandırdı.

Ayrıca Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", girişimle ilgili temel belgelerin 2 Kasım'a kadar açıklanmasını talep etti ve FIFA'nın bir dizi kritik soruya yanıt vermediğini vurguladı.

Daha önceki bir FIFA Konseyi toplantısında Infantino, dosyanın ele alınış biçimi konusunda sert eleştirilerle karşılaştı ve talep edilen belgeleri, girişimle ilgili gerekçeler de dahil olmak üzere sunmaması halinde görevini sürdürmesinin sorgulanacağı kendisine bildirildi.

Buna rağmen FIFA başkanı, belgelerin teslimi için net bir tarih belirlemedi; konunun hukuki bir sürece tabi olduğunu ve yönetiminin talep edilen yanıtları hazırlamak üzere çalıştığını vurgulamakla yetindi. Şöyle dedi: "İzlenen sürecin izin verdiği ölçüde ve yapabildiğimiz kadarıyla, kesinlikle sorulan tüm sorulara yanıt vereceğiz."

Infantino, uluslararası federasyonun bazı hatalar yaptığını kabul etti; üye federasyonlarla iletişimin ve istişarenin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti, ayrıca iki taraf arasında tırmanan anlaşmazlığı yatıştırmak amacıyla UEFA ile daha düzenli bir diyalog yürütmeye hazır olduğunu gösterdi.

Hâlâ FIFA başkanlığına ehil olup olmadığı ve istifayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda, güldü ve ardından şöyle yanıt verdi: "Ben dünyanın dört bir yanından 211 üye federasyon tarafından seçildim."

Görüş ayrılıklarının doğal bir şey olduğunu ekledi, ancak çoğunluğun iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, örgüt başkanının kimliği ve yönetim biçimi konusunda nihai karar sahibinin üye federasyonlar olduğunu belirtti.

Infantino Asya Konfederasyonunu örnek gösterdi

Infantino, Tokyo ziyareti sırasında Asya Futbol Konfederasyonundan aldığını söylediği desteği, arkasında olduğunu açıkladığı Afrika federasyonlarının desteğinin yanı sıra örnek gösterdi.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki federasyonlarla iletişim halinde olduğunu vurguladı; farklı görüşleri tek bir çatı altında toplamanın kolay bir iş olmadığını ekledi, ancak tüm görüşlere saygı gösterdiğinin altını çizdi.

Krize paralel olarak Infantino uluslararası hareketlerini yoğunlaştırdı; Fas, Dominik Cumhuriyeti, Yeşil Burun Adaları ve Japonya'yı ziyaret etti; bu turlar, gelecek mart ayında yapılması planlanan FIFA başkanlık seçimleri öncesinde konumunu güçlendirdi.

Ayrıca dünya genelinde futbol geliştirme programlarının finansmanının yaklaşık 3,4 milyar dolar artırılmasını önerdi; bu adım, destek toplamak için dayandığı geliştirme projelerini güçlendirme çabasını yansıtıyor.

Infantino'ya rakip olarak adaylık başvurularının son teslim tarihinin 18 Kasım'da dolması planlanıyor ve şu ana kadar kendisiyle yarışacak açıklanmış bir aday ortaya çıkmadı; bu da seçimlere rakipsiz girmesi ve dördüncü bir döneme yaklaşması olasılıklarını güçlendiriyor.

Infantino gençler turnuvasının açılışında

Öte yandan Infantino, 189 üye federasyondan takımların katıldığı FIFA 15 Yaş Altı turnuvası ve festivalinin ilk edisyonuna katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye vardı.

Katılımcılar listesinde İngiltere, İspanya, Fransa, Arjantin ve Brezilya'yı temsil eden takımların yanı sıra, Rus takımlarının Şubat 2022'de uluslararası müsabakalardan men edilmesinin ardından ilk kez bir FIFA onaylı turnuvada boy gösteren bir Rus takımı da yer alıyor.

Bu yılki edisyon yalnızca erkeklerle sınırlı; gelecek yılki edisyon ise kızlara ayrılacak, FIFA ise 2028 yılından itibaren turnuvayı iki cinsiyetin katılımıyla her yıl düzenlemeyi planlıyor. Maçlar, daha küçük sahalarda her takım için sekiz oyunculu sistemle oynanıyor ve her biri 20 dakikalık iki devreden oluşuyor.

Infantino, turnuvanın dünyanın çeşitli bölgelerinden gençleri bir araya getirmek için harika bir fırsat olduğunu söyledi ve oyuncuların gelecekte, oynadıkları ilk dünya turnuvasının Azerbaycan'da olduğunu hatırlamalarını umduğunu dile getirdi.