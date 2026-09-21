Döneminin en büyük krizini kontrol altına almak ve öfkeli federasyonların güvenini yeniden kazanmak için umutsuz bir çabaya girişen Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı satmaya yönelik tartışmalı planından geri adım attı ve kendisini görevden edebilecek seçimlere birkaç ay kala, FIFA içindeki yönetim sisteminde köklü bir reforma tamamen açık olduğunu duyurdu.

Bağımsız inceleme ve hata itirafı

Infantino, Pazartesi günü FIFA Konseyi'ne ve 211 üye federasyonun başkanlarına gönderdiği ve Reuters ajansının incelediği resmi mektupta, iki sürpriz öneriyi açıkladı:

Birincisi, büyük stratejik girişimlerle ilgili mevcut yönetişim çerçevesinin kapsamlı bir incelemesini gerçekleştirmek ve olası iyileştirmeler için tavsiyeler sunmak üzere bağımsız bir dış tarafın görevlendirilmesi.

İkincisi, başkanın, büronun, konseyin ve kongrenin rolleri de dahil olmak üzere hayati girişimlerde karar alma yetkisinin kime ait olduğunu belirlemek ve şeffaflık ile hesap verebilirliğin nasıl güçlendirileceğini saptamak amacıyla kıta federasyonları ve üye federasyonlarla geniş çaplı istişarelerin başlatılması.

Infantino mektubunda şunları yazdı: "Bu konunun, tüm bağlamı açıklanmadan, kaygı yarattığının ve kararların çoktan alındığı izlenimini verdiğinin farkındayım; bu ise doğru değil. Mesele yalnızca bir öneri olarak kaldı, bir karar değildi ve her zaman Konsey ile üye federasyonların onaylarına bağlıydı. Bu öneri artık geri çekildi ve kabul edilmeyecek."

İsyanı ateşleyen yüzde 20'lik plan

Bu adım, oyunun gelişimine yönelik finansmanı artırmak için FIFA'nın Dünya Kupası hakları da dahil olmak üzere ticari haklarının yüzde 20'lik payını özel sektör yatırımcılarına satma önerisinin yol açtığı fırtınanın ardından geldi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında bir öfke dalgası ve boykot tehditlerinin ardından vazgeçilen plan, üç büyük kıtayı, yani Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF'ı, FIFA liderliğinde değişiklikleri açıkça talep etmeye itti.

Infantino savunmasında, planın sportif kararlar üzerindeki kontrolün elden bırakılmasını içermeyeceğini vurguladı, ancak önerinin Konsey'e ve federasyonlara tam olarak sunulmadan önce yayımlandığını itiraf etti.

Rabat mücadelesi ve hâlâ en güçlü olan Infantino

Fırtınaya rağmen, Infantino gelecek Mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanan seçimlerde yeni bir dönem kazanmanın en güçlü adayı olmayı sürdürüyor.

Konuya vâkıf kaynaklar Reuters'a, rakiplerinin ona rakip olabilecek bir aday bulmakta büyük zorluk yaşadığını, zira kazanmaya yetecek kadar oya hâlâ sahip olduğunu, bunun da muhaliflerini stratejilerini değiştirip bunun yerine onun mutlak yetkilerini sınırlamaya odaklanmaya ittiğini bildirdi.

Infantino, büyük meselelere kimin karar vermesi gerektiği konusunda farklı görüşler dinlediğini, kimilerinin büroda oybirliği koşulunu tercih ettiğini, kimilerininse bunların doğrudan FIFA kongresine sunulmasını yeğlediğini söyledi ve şunları yazdı: "Bu tartışma hakkında önceden hüküm vermek benim görevim değil."

İlk önerilerin görüşülmesi için 15 Ekim tarihini belirledi; sonraki önerilerin de değerlendirilebileceğini belirtti. Ana tüzükte yapılacak herhangi bir değişikliğin ise kongrenin onayını gerektirdiğini kaydetti.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Misilleme korkusu taşıyan federasyonlara güvence veren bir mesajda ise şunu vurguladı: "Herhangi bir federasyona yapılacak muamele, o federasyonun herhangi bir öneri ya da kurumsal mesele karşısındaki tutumuna bağlı olmayacak." Mektubunu şu sözlerle bitirdi: "FIFA'yı yönetmeye tamamen bağlıyım ve birlikte başarabileceklerimize güveniyorum."