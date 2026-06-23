Infantino, Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen bir sürprizi açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Temmuz’da oynanacak final maçında şampiyon olan takıma Dünya Kupası’nı takdim etmeye hazırlandığını açıkladı.

Infantino ile Trump arasında Dünya Kupası hazırlık döneminde kurulan yakın ilişkiye rağmen, ABD Başkanı 11 Haziran'da başlayan turnuva hakkında nadiren konuşmuş ve şu ana kadar hiçbir maça katılmamıştır.

İngiliz "The Guardian" gazetesinin aktardığına göre, FIFA Başkanı "Fox & Friends" programına verdiği röportajda, planlandığı üzere Trump'ın "New York New Jersey" stadyumunda (MetLife Stadyumu olarak da bilinir) şampiyonun taç giyme töreninde kilit bir rol üstleneceğini doğruladı. Bu stadyum, geçen yıl Trump’ın Kulüpler Dünya Kupası’nı takdim ettiği stadyumun aynısıdır.

Infantino, “Başkanla birlikte final maçını izleyeceğiz ve tabii ki kupayı kazanan takıma takdim edeceğiz” dedi. Trump’ın ödül takdiminde kendisiyle birlikte yer alıp almayacağı sorulduğunda ise, “Elbette, her zaman birlikteyiz” diye ekledi.

Bu adım, aynı stadyumda düzenlenen son Kulüpler Dünya Kupası finalinde yaşananları akla getiriyor. O maçta Trump, Chelsea kaptanı Reece James’e kupayı takdim ettikten sonra bile podyumda kalmıştı. James o zaman bu durumla ilgili şöyle yorumlamıştı: "Bana kupayı teslim edip podyumdan ayrılacağını söylemişlerdi ve ben de öyle yapacağını sanmıştım, ama o kalmak istedi."

O anda ABD Başkanı ile aralarında neler geçtiği sorulduğunda James şunları ekledi: “Dürüst olmak gerekirse, ortam çok gürültülüydü ve pek bir şey duyamadım; beni ve takımı kupayı kaldırdığımız için tebrik etti ve bu anın tadını çıkarmamızı istedi.”

Aynı bağlamda, James’in takım arkadaşı Cole Palmer’ın şaşkınlığı da belirgindi. Palmer, olayla ilgili daha sonra şu yorumu yaptı: “Orada olacağını biliyordum, ama kupayı kaldırırken podyumda kalacağını bilmiyordum; evet, biraz şaşkındım.”