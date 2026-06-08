Infantino, Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala mahkemeye çıkarıldı

Pazartesi günü ortaya çıkan bilgilere göre, Michel Platini FIFA ve Başkan Gianni Infantino'yu mahkemeye veriyor. Dünya Futbol Federasyonu'nda toplam on üç yıl görev yapmış olan Fransız yönetici, 2015 başkanlık seçimlerinde kendisine kasten engel olunduğunu düşünüyor.

FIFA, yıllarca süren yolsuzluk ve diğer usulsüzlükler nedeniyle 2015 yılında şiddetli eleştirilere maruz kalmıştı. Çeşitli üst düzey yöneticiler tutuklanmış, ancak Sepp Blatter bu olayların dışında kalmıştı. Dönemin başkanı mücadeleci bir tavır sergilemiş, ancak buna rağmen birkaç gün sonra FIFA'dan istifa etmişti.

Platini o dönemde Blatter'in halefi olmak için elinden geleni yapmıştı. Ancak ikili yolsuzluk suçlamasıyla yargılandı. On bir yıl önce, Blatter'in FIFA adına o dönem UEFA başkanı olan Platini'ye milyonlarca avro aktardığı iddia ediliyordu. 2025 yılında yöneticiler beraat etti.

Sonunda FIFA içinde terfi eden ve genel sekreterlikten başkanlığa yükselen Infantino oldu. Görünüşe göre bu durum, yıllar sonra bile Platini'yi hâlâ çok rahatsız ediyor. Bir basın açıklamasına göre, eski üst düzey futbolcu avukatlarına ceza ve hukuk davası açmaları talimatını verdi.

Platini, tüm bu kargaşadan dolayı uğradığı zarardan FIFA'yı sorumlu tutuyor. Ayrıca Fransız, 2015 yılında aniden FIFA başkanlığı yarışından çekilmesine neden olan kişiler hakkında cezai soruşturma açılmasını talep ediyor. Platini bu bağlamda özellikle Infantino, Marco Villiger (2007-2016 yılları arasında FIFA hukuk direktörü), Domenico Scala (2013-2016 yılları arasında FIFA Denetim ve Uyum Komitesi başkanı) ve çeşitli İsviçreli adli yetkililere atıfta bulunuyor.

Platini, kapsamlı bir soruşturmanın yanı sıra, son yıllarda uğradığı zararın telafisi için maddi tazminat talep ediyor. Dünya Kupası hazırlıklarıyla meşgul olan FIFA ve Infantino, Platini'nin planlarına henüz yanıt vermedi.