Infantino, Donald Trump'ın destek çağrılarını görmezden geldikten sonra yeni bir darbe aldı

Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun başında kalma çabaları için yeni ve sert bir darbe aldı. Yeni Zelanda, dördüncü dönem adaylığına verdiği desteği geri çektiğini açıkladı; bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın onun görevde kalması için yaptığı açık çağrıya rağmen geldi.

İngiliz "Mirror" gazetesine göre Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, önümüzdeki yıl yapılması planlanan FIFA başkanlık seçimleri öncesinde Infantino'ya verilen desteğin geniş çaplı olarak geri çekilmesi dalgasına katılan en son federasyon oldu. Bu, onun uluslararası futbol ailesi içindeki popülaritesinin aşınmasına dair yeni bir işaret niteliğinde.

FIFA başkanı için artan bir yalnızlık

Bu geri adım, 56 yaşındaki Infantino'nun Dünya Kupası'nın ardından aldığı bir dizi tartışmalı karar nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. Bunların en dikkat çekeni, yatırımcı Josh Kushner'ın yürüttüğü bir anlaşmayla Dünya Kupası turnuvasından bir hissenin özel yatırım şirketlerine satılması girişimiydi. Dolaşan bilgilere göre bu anlaşma, FIFA başkanının kendisine yıllık 30 milyon dolarlık bir maaş sağlayacaktı.

Bu adım, geniş çaplı ve benzeri görülmemiş bir reddedişle karşılaştı. Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF" ve Asya Futbol Konfederasyonu projeyi kesin bir dille reddettiklerini açıkladı. Ayrıca FIFA'ya üye 211 ülkeden 143'ü, Infantino'nun planlarına resmi olarak karşı çıktı; bu da 2027 seçimleri yaklaşırken muhalefet çemberinin genişlediğini yansıtıyor.

Yeni Zelanda'dan sert bir açıklama

Yeni Zelanda Federasyonu, sosyal medya hesaplarından yayımladığı resmi bir açıklamada Infantino'nun adaylığına verdiği desteği tamamen geri çektiğini duyurdu ve bağımsız bir soruşturma açılmasını talep etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni Zelanda Futbol Federasyonu, bugün Gianni Infantino'nun 2027 kongresinde FIFA başkanlığı adaylığına verdiği desteği resmi olarak geri çektiğini açıklamaktadır. Federasyon, FIFA projesini geliştirmek için atılan adımların bağımsız bir gözden geçirmesinin yapılmasını talep etmektedir."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Dikkatli bir incelemenin ardından, FIFA içindeki kararların ve uygulamaların güvenin çökmesine ve uluslararası futboldaki bölünmenin artmasına katkıda bulunduğu, güvenin yeniden tesis edilmesi için bağımsız bir gözden geçirmenin gerekli olduğu sonucuna vardık. Bu aşamanın, tüm üye federasyonlar için daha güçlü bir yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık çağrısı yapma fırsatı olduğuna inanıyoruz; bunlar, küresel oyunun yönetimine olan güvenin korunması için temel unsurlardır."

Trump'ın desteği ona yaramadı

Infantino, önümüzdeki yıl yenilenme seçimlerine giriyor ve bundan önce görevden alınmazsa, örgütün başında dördüncü ve son dönemi için aday olacak.

80 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası'nın Kuzey Amerika'da hazırlıkları ve organizasyonu sırasında aralarında oluşan yakın ilişki nedeniyle Infantino'nun görevde kalmasını en çok destekleyen isimlerden biriydi.

Trump, Infantino'yu sosyal medya platformları üzerinden savunmuş ve onun değiştirilmesi yönündeki çağrıları "büyük bir hata" olarak nitelemişti. Trump şunları söylemişti: "FIFA, herhangi bir nedenle Başkan Gianni Infantino'yu değiştirmeyi düşünürse büyük bir hata yapmış olur. O harika biri; az önce tarihin en başarılı Dünya Kupası turnuvasını, hem de dört kat farkla yönetti. O giderse, turnuva eskisi gibi başarılı ya da kârlı olmayacak."

Ancak bu ağır siyasi destek, şimdiye kadar destek kaybını durdurmayı başaramadı; Yeni Zelanda, FIFA liderliğinin geleceği konusunda hesaplarını yeniden gözden geçirmeye başlayan uzun federasyonlar listesine katıldı.