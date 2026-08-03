Infantino'dan Mısır Futbol Federasyonu'na Dünya Kupası hakkında özel mesaj

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, bugün pazartesi günü Mısır Futbol Federasyonu'na resmi bir mektup gönderdi.

Infantino, resmi telgrafında, halen Al Ahly kulübünün futbol direktörü olan isme, hem kişisel hem de profesyonel düzeyde sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini içeren en içten tebriklerini sundu; bir oyuncu ve yönetici olarak sürdürdüğü büyük kariyerine de övgüde bulundu.

FIFA Başkanı'nın mektubu, Mısır Milli Takımı ve Al Ahly'nin eski yıldızı Wael Gomaa'nın üstlendiği role de açık bir övgü içerdi; Infantino, Gomaa'nın verdiği destek ve iş birliğinin, 48 takımın katılımıyla düzenlenen ve yeni sistemiyle ilk kez gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın başarıya ulaşmasına doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Infantino, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvayı, organizasyon, taraftar katılımı ve teknik seviye açısından "Dünya Kupası tarihinin en başarılı edisyonu" olarak niteledi.

3 Ağustos 1975 doğumlu Wael Gomaa, 2026 Dünya Kupası boyunca, turnuvanın genişletilmiş sisteminin ilk uygulamasında FIFA'ya bağlı organizasyon ve teknik ekipler içinde yer almıştı.

Gomaa, Mısır futbolunun efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor; Mısır Milli Takımı ile 2006, 2008 ve 2010 yıllarında art arda üç Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu kazandı, ayrıca Al Ahly kulübüyle de zengin bir kupa geçmişine sahip oldu. Daha sonra idari göreve geçerek kırmızı kalede futbol direktörü koltuğuna oturdu.

Infantino'nun mektubu, FIFA'nın, dünyanın en büyük futbol organizasyonlarının başarısına katkıda bulunan Mısırlı kadrolara duyduğu takdirin bir parçası olarak geldi.