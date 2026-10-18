Bir Fransız raporu, önümüzdeki mart ayında Fas'ta yapılacak Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başkanlık seçimlerinde rekabetin alacağı şekli ele aldı.

Adaylıkların sunulması için son tarih olan 18 Kasım'a bir ay kala, Gianni Infantino yaklaşan FIFA başkanlık seçimlerinde bir rakiple karşılaşabilir.

Eski Tottenham oyuncusu İsviçreli Ramon Vega, şu anda mevcut başkanla yarışma niyetini resmi olarak açıklayan tek kişi konumunda.

Futbol kariyeri boyunca özellikle Tottenham ve Créteil formalarıyla öne çıkan eski İsviçre milli takımı savunmacısı, 2016 yılından bu yana görevde bulunan vatandaşının dönemine son vermek istiyor.

Ancak seçim kampanyasını resmi olarak başlatabilmesi için Vega'nın birtakım koşulları yerine getirmesi gerekecek. Bunların ilki, FIFA'ya üye 211 federasyondan en az beşinin desteğini almak. Bu, adaylığının onaylanması için temel bir adım olarak görülüyor ve Vega, mart 2027'de yapılması planlanan seçimlerde Infantino ile karşı karşıya gelmeyi umuyor.

Mevcut başkan ise özellikle Asya'da popülaritesini artırmak için kampanyasını sürdürüyor.

​RMC Sport kanalına göre, Gianni Infantino şu anda yaklaşık 90 federasyonun desteğine sahip; seçimlerde çoğunluğu garantilemek için ise 106 oya ihtiyacı var.

Bu durum, özellikle son FIFA Konseyi toplantısının Infantino'nun liderliğini çevreleyen gerilimleri yumuşatmakta başarısız olmasının ardından, potansiyel rakipleri için hâlâ bir manevra alanı bırakıyor.

Uzun süredir ciddi bir rakip olarak görülen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Başkanı Victor Montagliani ise adaylığını kesin olarak devre dışı bıraktı.

Dolayısıyla bu aşamada Ramon Vega, Infantino'ya rakip olacağını açıklayan tek aday olarak kalıyor.