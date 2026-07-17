Infantino, Balugon davasına rağmen erken karar verdi… Eşi benzeri görülmemiş bir oy birliği, yeni bir dönem için zemin hazırlıyor

Liderlik ve güven açısından belirleyici bir sınavda, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, dünya futbol camiasının mutlak çoğunluğunun desteğini alarak bu sınavı ezici bir başarıyla geçti; bu durum, futbol, spor ve iş dünyasının bugün tek bir kişinin arkasında birleştiğini teyit ediyor.

Yeni formatıyla düzenlenen Dünya Kupası sona yaklaşırken, geçtiğimiz kırk gün, rekor düzeyde seyirci katılımı, maçların kalitesi ve taraftarlar arasında herhangi bir kargaşa ya da şiddet olayının yaşanmaması gibi her açıdan turnuvanın olağanüstü bir başarıya imza attığını kanıtladı. ve en önemlisi, Infantino’nun üstlendiği en büyük risk olan 48 takıma genişletilme girişiminin tarihi başarısı.

Bu başarının arkasında, bazı olumsuz geçici olayların yönetilmesi de dahil olmak üzere, tamamen Infantino’nun vizyonuna göre yeniden yapılandırılan mevcut FIFA modeli yer almaktadır.

Bu başarı, ezici bir siyasi desteğe dönüştü; tahminlere göre yaklaşık 200 ulusal federasyon, yani neredeyse oybirliğine varan ezici bir çoğunluk, dünyanın en büyük futbol organizasyonunun başında kalması için tam ve koşulsuz desteğini zaten açıkladı.

Destekçiler arasında, 2030 Dünya Kupası organizasyon projesinde FIFA’nın kilit ortağı olan İspanya Futbol Federasyonu öne çıkıyor; bu proje, önümüzdeki birkaç ay içinde son ve belirleyici aşamalarına girecek.

Balojun olayı rotayı değiştirmiyor

Amerikalı futbolcunun kırmızı kart görmesine rağmen cezalandırılmaması üzerine Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından gönderilen mektubun yol açtığı tartışmalara rağmen, bu olay geçici bir yaz bulutundan öteye geçmedi ve kurumsal bir anlaşmazlık düzeyine ulaşmadı. Aksine, Avrupa Kulüpler Birliği, yeni Dünya Kulüpler Kupası’nı düzenlemek için FIFA ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor.

FIFA Kongresi’nin önümüzdeki Mart ayında, 2031 yılına kadar dünya futbolunun yönetim organının başkanını belirleyecek seçim sürecini tamamlaması planlanıyor.

Şu ana kadar, Infantino resmi olarak adaylık niyetini açıklayan tek aday olarak kalıyor ve yeni bir dönem için yolu tamamen açık görünüyor.