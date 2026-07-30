Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Fas'ın görkemli Taht Bayramı kutlamalarına katılmaktan duyduğu büyük gururu dile getirdi.

Mağrip Arap Haber Ajansı, Infantino'nun, Fas Kralı VI. Muhammed'in başkanlığında Mediq şehrinde düzenlenen resepsiyonun kenarında yaptığı açıklamaları yayımladı.

FIFA Başkanı, "Bu büyük ülkede, Fas Krallığı'nda, Taht Bayramı kutlamalarına katılmak için kendi evimdeyim." dedi.

Infantino, Fas'ın 2030 Dünya Kupası'nın yüzüncü yıl dönümü edisyonunun organizasyonuna katıldığını görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Infantino şunları ekledi: "Fas Krallığı'nın İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapmaya hazırlandığı 2030 Dünya Kupası, hiç şüphesiz tarihin en güzeli olacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Fas'ta düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın bir sonraki edisyonu, ancak en güzeli olabilir."

Bu bağlamda, futbola olan tutkularıyla ve millî takımlarını neşe ve coşkuyla desteklemeleriyle tanınan Faslıların, bir sonraki Dünya Kupası finalleri boyunca dünyanın taraftarlarını da ağırlayacağını vurguladı.