Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 2030 Dünya Kupası'nın Fas, İspanya ve Portekiz'de düzenlenmesiyle ilgili büyük bir sürprizi açıkladı. Infantino, federasyonun turnuvayı 64 takıma genişletme önerisini resmi olarak değerlendireceğini doğruladı. Bu öneri, 2026'da ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olan mevcut sistemden 16 takımlık bir artış anlamına geliyor.

The Athletic tarafından aktarılan açıklamalarında Infantino, “64 takımın yer alacağı bir turnuva, mevcut Dünya Kupası sona erdikten sonra ilgili komitelerde kesinlikle incelenip tartışılacak bir konudur” dedi ve “Dünya Kupası tüm dünyaya ait bir turnuvadır, sadece Avrupa ve Güney Amerika’ya ait değildir” diye vurguladı.

Infantino sözlerine şöyle devam etti: “Her ülke Dünya Kupası’na katılma hayalini kurmalıdır. Dünya genelinde milli takımların seviyesi sürekli yükseliyor; küçük ülkelere katılım fırsatı verilmezse, gelişmeye devam etmek için motivasyonları kalmaz.”

Takım sayısının 64’e çıkarılması fikri yeni olmasa da – zira bu öneri geçtiğimiz aylarda Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) yetkilileri tarafından gündeme getirilmişti – bu konu her zaman, 2030 Dünya Kupası’ndan itibaren değil, gelecekteki Dünya Kupası turnuvalarında hayata geçirilebilecek uzun vadeli bir proje olarak ele alınmıştı.

Bu nedenle Infantino’nun açıklamaları sürpriz oldu; zira Infantino, önerinin 2026 Dünya Kupası’nın bitiminden sonra FIFA komitelerinde resmi olarak tartışılmaya alınacağını doğruladı ve bu da, önerinin onaylanması halinde bir sonraki turnuvada uygulanmasının önünü açtı.

Infantino, yeni sisteme yöneltilen eleştirilere rağmen 2026 Dünya Kupası’nın 48 takıma genişletilmesi kararını “%100 başarı” olarak nitelendirdi; zira bazıları bu sistemin eleme maçlarının değerini bir ölçüde azalttığını düşünüyordu.

Buna karşılık, 64 takımlı proje güçlü bir muhalefetle karşı karşıya. En belirgin muhalefet, bu fikri “kötü” olarak nitelendiren ve bunun turnuvaya ve Avrupa elemelerine zarar vereceğini düşünen Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Başkanı Aleksander Čeferin’den geliyor. Ayrıca, CONCACAF Başkanı Victor Montagliani de öneriyi reddettiğini açıkladı.

Genişlemenin destekçileri, bu sayede daha fazla ülkeye dünyanın en büyük futbol turnuvasında yer alma fırsatı tanınacağını savunurken, muhalifler ise bunun eleme maçlarının değerini düşüreceğinden ve turnuva takvimini aşırı yoğunlaştıracağından endişe ediyor. Bu nedenle, FIFA’nın vereceği karar, 2030 Dünya Kupası’nın şeklini belirleyecek en önemli konulardan biri haline geldi.

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