Indrik: İptal edilen golümün büyük bir değeri var… Ancelotti’nin bana vereceği fırsatı kaçırmayacağım

Genç Brezilyalı forvet Endrick, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin adını haykıran Samba taraftarlarının taleplerine kulak vermesinin ardından, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında son derece güçlü bir başlangıç yaptı.

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Cumartesi sabahı Haiti'yi 3-0 mağlup etti.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Brezilyalı yıldız şunları söyledi: "Çok mutluyum. Tanrı bana hayatımda olağanüstü şeyler başaracağımı söyledi. Sahaya çıkıp bir gol attım, ancak daha sonra iptal edildi... Ama benim için, kalbimin derinliklerinde, o gol çok büyük bir değer taşıyordu."

Brezilyalı taraftarlar, Endrick’in dokunduğu her topu tezahürat ve alkışlarla karşıladı; zira oyuncu, Dünya Kupası’nı yeniden kaldırmayı hayal eden Brezilya halkı için büyük bir umut kaynağı.

Endrick, Philadelphia’daki taraftarlar hakkında şunları söyledi: “Brezilyalı taraftarlara ve milli takımı desteklemek için Brezilya’dan ABD’ye seyahat edenlere de teşekkür etmek istiyorum. Bu kadroda sadece mücadele etme, oynama, sahada yer alma ve milli takıma yardım etme arzusu olan oyuncular yer almalı.”

Genç yıldız, oyuncu rotasyonu konusuna da değinerek şunları söyledi: “Orada bulunan her oyuncunun takıma yardımcı olacağını ve gruba farklı bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her gün çalışıyorum, işimi doğru yapıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum; böylece fırsat geldiğinde hazır olabilmek ve milli takımda her zaman yaptığım gibi, her maçı son maçmış gibi oynayabilmek için.”

Endrik, gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bunu yapacağım, milli takımda hiçbir fırsatı kaçırmayacağım.”